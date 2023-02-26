餐廳清潔工拾金不昧報警尋主反被炒　領導質問：你有什麼資格？

近日，遼寧大連一間餐廳的清潔人員，在工作時拾到2萬元（人民幣，下同）現金後，報警尋找失主，未料卻因此遭到開除，原因竟是錢應歸餐廳管，清潔人員無資格報警。



據內媒報道，涉事餐廳名為「紫航海鮮大飯店」，清潔人員宋女士表示，自己於1月28日工作期間拾到2萬元現金，現場找尋失主無果後便交由餐廳前台。惟到了2月3日仍無人認領現金，宋女士則選擇報警處理，可正是此舉惹得餐廳不滿，決定將她開除。宋女士非常冤枉地說，「還沒等警察走出來，自己就被開除了。」

據宋女士與領導的聊天記錄顯示，領導呵斥到，「別說撿錢，撿到什麼都歸店裡管。你有什麼資格去報警？你算啥啊，店裡不會報警嗎，你真是分不出大小王。」領導更稱，餐廳的損失將從宋女士的人工中扣除。

而宋女士則反駁自己並未做錯，亦未對餐廳造成任何損失，她懷疑餐廳想私吞這筆錢，目前錢已在警方處。

網民點睇：

「這是什麼事兒？人家拾金不昧，反而被開除？」



「發現了沒有，人品好壞，跟從事什麼工作沒關係。」



「還沒聽說過拾金不昧不表揚不獎勵人還會被開除扣工資。」



「真的太離譜了。這家店真的配不上這位大姐。」



「開海鮮飯店的，兩萬塊錢算錢嗎？這樣子搞，丟不丟人。」

