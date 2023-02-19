遼寧中學兩素一葷午餐形同湯水　學生直言「這豬都不吃」

遼寧有中學被揭供應的「兩素一葷」午餐形同湯水，有學生甚至形容「這豬都不吃」。

開原市政務服務熱線工作人員稱，事件已交由開原市教育局處理。



涉事學校為遼寧鐵嶺開原市第二高級中學。網傳影片顯示，食堂內的午餐清湯寡水，蕃茄炒蛋猶如蕃茄蛋花湯。

《新京報》報道，該校學生反映，配餐公司是由學校選擇，每份餐10元（人民幣，下同）。2月18日傍晚，原本「兩素一葷」的菜形同湯水，「中午能比晚上好點，平時也會有炒的菜，但是沒有這麼稀，昨天三個菜都稀得像湯似的，比較噁心」。

據介紹，學生表達不滿後，校方已介入處理，「我們校長有向配餐公司說過，在學校裏當面就，給他們批評了」。

2月19日，開原市委宣傳部表示，已就事件成立聯合調查組，約談校方及配餐企業。經初步查明，配餐公司的廚師首次做「蓋澆飯」，因不懂食材比例，導致實物出現偏差。

當局已責令配餐企業立即整改，公開道歉，同時責令校方加強管理，做到「一餐一審」。

學生反映，平日供應的飯菜正常，但事發當日供應的熱菜「都稀得像湯似的」。（影片截圖）

開原市政務服務熱線工作人員表示，近期接到許多家長反映上述問題，目前相關問題已轉交給開原市教育局進一步處理，「我們十分理解家長的心情，政務服務熱線這邊會進一步催促督辦的」。