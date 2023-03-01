山東00後男生筋膜槍按摩眼睛致外傷性白內障：「感覺眼前霧蒙蒙」

《山海視頻》報道，近日，山東濟南一位正在讀高二的李同學近視後用筋膜槍按摩眼睛試圖緩解疲勞，半年後眼睛不適就醫檢查確診為外傷性白內障。醫生提醒，眼睛是人體脆弱的器官，切勿長時間高強度按壓。



影片中，李同學自述，最初學習了一些初中生物的知識，覺得可以通過自己的按摩把晶體（crystalline lens / lens）和眼球的前後徑長度控制住，從而控制近視度數，治療近視。高中時，他自己進行了半年的實踐，用的是筋膜槍。

李同學自述，如果感覺眼睛有點疲勞，就會去按摩，時間在5至10分鐘不等，按摩到感覺眼球出現了平整的現象，「感覺不那麼凸起，不再那麼累了。」

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李同學稱，可能也是敲得麻木了，敲了半年，他感覺疲勞確實有緩解，查了視力後，發現度數也沒有增長，「覺得挺有用的，就一直這樣了。」

直到近期，他按摩完之後覺得眼睛不舒服，眼睛周圍也有一些發紅，「感覺眼前有大霧，霧蒙蒙的」，隨後就醫。醫生診斷，是由於筋膜槍敲擊導致的外傷性白內障。

山東中醫藥大學附屬眼科醫院視光中心主任孫偉表示，長時間通過物理按壓的方式，會造成整體晶體代謝發生紊亂和異常，出現白內障、青光眼等情況，若眼睛出現不適，要及時就醫，遵照醫囑採取治療方法。