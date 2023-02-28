有片｜鄭州民宿0室0廳1廁　與馬桶共枕爆紅　網民：以為香港才有

撰文：陳進安
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不少人在外住宿都會希望住得舒服，環境乾淨整潔，然而河南鄭州近期出現一間特殊的民宿，其特色在於「0室0廳1廁」，枕邊就是馬桶，引起網民熱議。有自媒體博主花費60元（人民幣．下同）就體驗了這間民宿，據了解，該馬桶既能充當板凳，還可以充當桌子，放置生活用品等。不過多數網民還是對其敬而遠之，「對著馬桶，睡得著嗎」、「這不就是廁所放了個床嗎」。

據悉，民宿位於金水區一回遷房小區內，距鄭州大學第一附屬醫院鄭東院區不足600米，故當地為不少病人家屬的首選住宿地。日前，名為「黑貓長」的自媒體博主實地體驗了一番，並為此拍片記錄，結果爆紅，在知名內地影片分享平台「B站」（bilibili）已突破190萬播放量。

片中可見，房間設備一應俱全，空調、洗手盆、馬桶、鏡子和床，該有的都有，牆上還有一幅畫作裝飾。不過除了實在「迷你」之外，房間最大問題是枕頭邊就是馬桶，該馬桶既能充當板凳，坐著看書，也能作為桌子放日用品，甚至起床後坐在床上就能洗漱，讓人分不清到底是「房間放了個馬桶」還是「廁所放了張床」。

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據該博主介紹，他當時只體驗了約3個小時，其實頭朝哪邊睡都可以，只是朝馬桶一邊的話，節目效果會更好。他又表示，其實房內的床單、被罩都蠻乾淨的，就是味道很「微妙」。

那想在這間特殊的民宿體驗一把要多少錢呢？據該博主提供的訂單截圖顯示，他為一共支付了60.8元。而據平台上的頁面顯示，房間住一晚的價格為77元，且已不能預訂，也無法聯繫上老闆。

網民點睇：

這不是監獄嗎？
監獄好像比這大
6塊錢可能考慮，60沒必要
睡馬桶旁邊真的不會吐嗎
要是拉個肚子，整個房間得多臭啊
生活在這種房子裡會很壓抑吧
床單上都有上家的尿漬吧
尿尿得坐著，不然容易濺到床上
還不如共用廁所浴室…把廁所搬出去吧
我以為只有香港才有這種，沒想到鄭州這就安排上了

事實上，對於與廁共眠，香港人並不會陌生。去年4月，《香港01》記者就發現，有出租的劏房採用「複式」設計，單位「上床下廁」，廁所位處睡床的正下方，而且了無遮擋，屬另類「開放式」廁所。有鄰居更透露，曾有夫婦租用該單位，惟私隱及衛生程度成疑。不過業主卻透露，單位極為搶手，更指單位已被「火速租出」。

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