河南4惡犬咬死農戶80羊隻　村民無故損失逾10萬元：正尋狗主

河南洛陽有兩戶村民的羊隻遭惡犬襲擊，造成逾10萬元（人民幣，下同）的經濟損失，受害村民表示目前正尋找狗主人，希望當地警方可以盡快破案。



據《新京報》報道，事發於洛陽市伊濱區李村鎮油趙村，村民郭先生介紹，自家養了120多隻羊，自己每晚都會在羊棚附近看守。周三（1日），聽聞羊棚中傳出異動，起身查看後發現幾隻狗正在攻擊羊群，聽到人的聲音後迅速逃跑。

郭先生發現，自家有63隻羊被咬死，另有7隻受重傷。他續指，死傷的羊隻包括不少200斤左右的成年養，以及20多隻待產的母羊，「我們這養牛和兔都有保險，但羊沒保險，這次損失大概有十幾萬元。」

郭先生還稱，事發後就已報警處理，警方經調查後發現，4隻狗在自家1公里外的另一戶村民家亦有攻擊羊群，造成13隻羊死亡。郭先生說，自己從未在村內見過這幾隻狗，目前警方正在幫忙尋找狗主人。

周三，當地警方表示，作案的是狼青犬，2隻已經逃跑、另2隻被擊斃，初步判斷牠們從附近村民家中跑出，正在尋找狗主人。目前，案件正進一步調查中。據了解，狼青犬在北方尤其常見，具有典型狼種犬的體貌特徵，性情凶狠，攻擊性非常強。