有片︱旅客自駕遊青海遇兩隻狼以為是狗欲下車合影　車友急提醒

《白鹿視頻》報道，2月26日，有旅客自駕遊青海玉樹時無意間發現兩隻動物，停車後發現是野狼，拍照時後車停到前方，車上乘客下車誤以為是狗，準備和狼一起玩。該旅客車輛的副駕駛急忙提醒讓她上車。而兩隻狼或因看到多人停留，亦未上前。



畫面顯示，公路兩旁有兩隻野狼，尾巴下垂，毛色雜，外形有些像狗，體型中等，不時彼此交流，不時對視，不時向道路對面的人們張望，似乎有些警惕。

當地滑雪場負責人表示，他們當時無意間開車過去，發現兩隻長得很好看的動物，以為是兩隻狗狗，所以停車和他們玩。但是停車的時候，定睛一看才發現是兩隻野狼。

當事人表示，同路的後方車輛應該也以為是狗狗，便開到他們前面停下來，車上的女子直接下了車，想和兩隻「狗」玩耍。他的朋友見狀便急忙提醒女子，讓她們不要下車。

而女子和朋友聽到提醒後亦很驚訝，隨即上車。而狼看到女子下車，也急忙跑到道路另一邊，或因有兩三輛車停在現場，「狼也害怕人多吧」。

27日，當事人魏先生回應稱：「自駕旅行時，在無人區無論遇到的是野狼還是野狗，為了自身安全考慮，都請不要盲目下車，危險系數挺高的」。

網民點睇：

狼：還沒吃過人，不知道啥味。

其實看到尾巴朝下就知道是狼。

青藏高原的狼一般不會對人類下手，因為它體格太小，划不來。

狼都懵了，無知者無畏啊。

她是不是還覺得自己很可愛...

這兩隻狼確實很好看啊。

還好還好，被及時勸回了。

