河南高校招聘會月薪2000元請傳菜員　酒店：學歷愈高發展空間愈大

每逢畢業季，內地各大專院校都會舉辦招聘會。近日，河南財經政法大學的一場招聘會引起熱議，因為在場有不少餐飲公司、酒店招聘服務員、前台等，最低月薪僅2000元（人民幣，下同）。



網傳圖片顯示，招聘會上有不少餐飲公司、酒店招聘服務員、前台、涼菜師傅、洗碗工，甚至有公司招聘「會計兼出納」的崗位。

河南省永和鉑爵國際酒店有限公司的招聘展板上，招聘崗位一欄明確寫有服務員、行李員，薪資為3000元至3999元。展板上空白位置又手寫了多個工作崗位，包括前台接待、收銀員、客服中心文員、維修工等等。

河南興來人力資源服務有限公司的招聘展板上，招聘崗位包括客服、保潔員、保潔班組長、快遞員掃瞄員等，其中客服的薪資為2000元至2999元。

鄭州奧倫華智酒店管理有限公司招聘包括傳菜員、行李員、服務員、前台接待等。其中，傳菜員、行李員的薪資為2000元至3000元。該企業的人事回應稱，酒店是五星級酒店，如果應聘者有更高學歷，會有更大的發展空間。

河南某酒店負責本次招聘的張老師表示，酒店行業基本都是基層崗位缺人，一般都會到大中專院校招聘，當時沒有收到通知會在河南財經政法招聘，因此招聘展板上列出的是之前發布的崗位，沒有更改，「我也能想到沒有學生會投我們這些崗位的簡歷，但是可能像那些財務辦公室的可能會有人投」。

在招聘會上，河南廣播電視台都市頻道招聘全媒體記者，薪資為2000元。3月6日，電視台發聲明澄清，該台都市頻道未有參與本次招聘會，展板上的招聘信息為主辦方擅自發布，未經該頻道審核及授權。

河南財經政法大學是河南省屬全日制普通高等學校，是本科第一批次錄取院校，被網民稱為「河南最好的財經政法類大學」。

據介紹，本次招聘會是鄭州市人才招聘進校園活動的首場，3月4日上午在河南財經政法大學（龍子湖校區）舉行，有500多間企業參加，提供超過1.6萬個工作崗位，招聘對象面向全市所有高校與大中專學生及未就業的往屆畢業生。

在招聘現場，人社部門設置了人才服務專區，為大學生介紹和講解鄭州的人才政策。除了前述的工作崗位，中鐵工程裝備集團、中國化學工程集團、河南眾馳富聯精工科技、河南天築大數據研究院等企業也有參會。