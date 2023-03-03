《奇蹟補習社》真人版　廣東女輟學做侍應　發奮逆襲成香港博士生

由日本知名女星有村架純主演的《奇蹟補習社》（墊底辣妹），故事講述女主角從不喜歡念書，到最後努力奮發向上考取名校，在大陸也有「真人版」！



廣東一名90後女孩在網上分享自己求學和工作的經歷，稱其13歲時因為家庭因素輟學打工，但她奮發向上決定自學，透過成人自考繼續接受教育，現在30歲的她正在香港攻讀博士二年級。

女孩的故事引起廣大網友的討論，感慨「是真學霸啊，太強大了」。

13歲輟學打工 父親車禍喪生 靠自學逆轉人生（點圖了解更多）：

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據《澎湃新聞》報導，女孩在13歲時因為家庭因素，初一都還沒讀完就得輟學打工。她曾當過餐廳的服務生，電話銷售人員，網咖的櫃檯收銀等，其間還經歷父親車禍喪生。

後來在網友的啟發下，她決定透過成人自考（自學考試）繼續接受教育，一邊工作一邊讀書，刻苦完成了專科及大學的學業。

2018年，她申請了香港理工大學的碩士，並在碩士畢業一年後繼續攻讀博士學位。現在就讀博士二年級的她表示，「現在的生活很美好，但我不會停下，我要往前走，釋放所有的能力和潛力」。

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女孩表示，自己現在正讀博二，為了做博士研究，平時她都在深圳、廣州和香港三地跑，今年8月份她還會去芬蘭的大學訪問當地學者，並計劃在明年順利拿到博士學位。

對女孩的故事，網友紛紛表示，「或許就是要走過一些路，才會涅槃重生」、「活到老，學到老。絕對不要停止學習，多學總比不學有用」。

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