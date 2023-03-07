遊客搭南京地鐵手機聲音外放收「罰單」　網民：建議全國推廣

在地鐵、高鐵、巴士等公共場合，總有人將手機聲音外放，甚至音量非常大。

近日，就有網民爆料自己在江蘇南京旅遊時，因在地鐵上外放聲音收到罰單。昨日（5日）南京地鐵方回應，事件屬實，車廂內有巡查人員進行監督巡邏。



據《上游新聞》報道，該網民表示，自己搭乘南京地鐵時，由於未及時戴上耳機，手機聲音外放，於是收到一張「軌道交通設施內禁止行為告知單」，並在單上簽字。該網民稱，這是第一次遇到這樣的情況，外放聲音其實並不大，湊巧有巡邏的工作人員經過，雖然開具了告知單，但最後並沒有罰款。

該告知單規定，南京軌道交通車站或者其他軌道交通設施內，禁止飲食、大聲喧嘩吵鬧、使用電子設備時外放聲音等行為。

對此，南京地鐵服務熱線客服人員表示，車廂內有稽查人員巡查，會根據《南京市軌道交通條例》及《城市軌道交通客運組織與服務管理辦法》的規定，對違反的乘客開具告知單，如果情況嚴重，也會進行罰款。所有處理過程都有記錄。

南京地鐵的這一舉措收到網民支持，表示「希望全國推廣」，還有網民表示，要對各種公共場合不文明行為進行嚴厲整治。

網民討論摘錄▼

「地鐵裡面那麼多人，不治治成什麼樣子」

「真的不喜歡有人公共場合手機外放，真的吵死了」

「建議全國推廣，高鐵動車也推廣」

「太好了，建議全國所有公共場合都這樣執行。」

「是沒戴耳機的事嗎？明顯沒帶耳朵出門吧！」

「地鐵上如果旁邊人能聽到你外放的聲音，那說明聲音夠大。罰你不虧。」

「不懂甚麼叫還沒來得及？沒來得及不能按關機鍵先停下？還是手機沒這功能？」

「高鐵上拖鞋的，手機聲音外放超大聲的都建議好好管管！」

