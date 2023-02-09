128元一個橙 ？南京某超市現天價水果惹議　市監局：已介入調查

內媒《上游新聞》報道，近日，江蘇南京，有女子逛德基廣場某超市時遇到「天價」水果，遂上傳短影片至網絡引發討論。目前，當地市場監管部門已介入調查。



該女子發布的短影片中，水果區的橙子、草莓、菠蘿均為單獨包裝。單獨包裝的橙子、草莓價簽顯示的零售價為128元（人民幣，下同）/個，單獨包裝的菠蘿價格為980元/個。

該女子同時稱，該超市的東西都很貴，冬蟲夏草顯示為2萬多元一斤，自己看到後很驚訝，於是詢問工作人員，但工作人員表示不准拍照。

事情曝光後，超市方面的客服人員表示，超市為精品店，東西比較貴，但也有顧客購買，所售商品上架價格均接受相關部門和超市監管。而引發民眾討論的128元/個的橙子也並非進口，實為融安金桔。菠蘿的肉質為粉紅色，是稀有品種。

圖為融安金桔。（網絡）

融安某金桔種植合作社人員表示：融安金桔為當地特有品種，種植戶售價為30元左右，品種好的網上售價每斤約為60-70元，與其他品種相比，口感不同。

2月5日，超市方面回應稱，水果價格的確定依據品質、產地、是否當季等多方面的因素。水果進貨渠道亦有相關身份證明，遵循相關部門的相關規定。

2月6日，南京玄武區市場監督管理局表示，當地市場監管部門已經有工作人員介入調查，會及時公布調查結果。

網民點睇：

確實是天價水果，一般人消費不起。

市場經濟明碼標價，合法經營，有何不可？

騙流量的，我們都上當了。

明碼標價，不坑窮人，支持。

這個超市我還真沒去過水果區逛過，原來還有這般門道。

