國際婦女節企業不讓女員工放假屬違法？要付加班費嗎？｜律師解讀

3月8日是國際婦女節，又稱三八婦女節。《全國年節及紀念日放假辦法》明確，女性可於當日放假半天，惟在現實中，很多企業並不會為女職工放假。

到底婦女節不讓女職工放假是否違法？女職工會有加班費嗎？



《法治日報》律師專家庫成員、北京中銀律師事務所高級合夥人楊保全律師解讀，根據《全國年節及紀念日放假辦法》相關規定，婦女節屬於部分公民放假的節日及紀念日，放假半天。

需要注意的是，婦女節並不屬於國家法定節假日，不適用強制性放假規定，因此「婦女節放假半天」本質上更屬於倡導性規定，企業在當天不讓女職工放假也不屬於違法行為。

至於企業不讓女職工放婦女節的半天假，是否需要支付加班費，則需要分情況討論。

3月7日，在西安航天智能裝備產業基地建設項目現場，女建築工人一起拍照留念。（新華社）

《關於部分公民放假有關工資問題的函》明確指出，在部分公民放假的節假日期間，對參加社會或單位組織慶祝活動和照常工作的職工，單位應支付工資報酬，但不支付加班費。若該節日恰逢是周六、周日，企業安排職工加班工作，則應當依法支付休息日的加班費。

另外，《全國年節及紀念日放假辦法》規定，全體公民放假的假日，若適逢周六、周日，應當在工作日補假；部分公民放假的假日，若適逢周六、周日，則不補假。因此，若婦女節當天正好是周末，職工是不能補假。

楊保全建議，企業應在婦女節讓女職工放假半天，用實際的「福利」表達對女性的尊重和關懷。