三八婦女節｜2023中國女性職場現狀：平均月薪低於男性1200元

近年來，女性職場權益保護受到各界關注，職場性騷擾、年齡歧視、生育歧視等等制約女性在職場上的自由公平發展；尤其在疫情期間經濟下滑，職場女性成為首先被犧牲的群體之一。

2023年，隨著經濟回暖，內地春季招聘求職重回上升態勢，女性職場中的「她力量」也重新彰顯。內地求職平台「智聯招聘」發布的《2023中國女性職場現狀調查報告》從職場發展、婚育家庭、職場性別平等維度，洞察職場女性生存發展現狀。



從薪酬方面來看，2023年，女性的平均薪酬為8689元/月（人民幣，下同），與男性的9942元/月相差1253元，男女薪酬差距總體上呈逐年縮窄趨勢。2019年，女性比男性月薪低23.5%，2023年相差約12%。報告認為，這在一定程度上說明女性的職場價值日益得到更多認可。

近5年男女職場薪酬水平。（智聯招聘）

2023年，女性對自己的工作表現更為自信。41.3%的職場女性認為，和同級男性同事相比，自己工作表現更佳，佔比高於去年的32.7%。然而，相比之下職場男性的自信程度依然更高，有45.6%的職場男性，認為和同級女性同事相比工作表現更佳。

工作時間上，有41.9%的女性每日工作9小時以上。除了在工作上夠拼，女性也是操持家務的主力軍。68.8%的女性每天從事家務勞動1小時以上，遠高於男性的47.2%；且有高達40.6%的女性會將業餘時間用於充電學習，高於佔比僅有36.8%的男性。

同時，女性在鍛煉健身和社交上投入的時間更多，分別有31.2%和27.5%的女性用業餘時間鍛煉和會友。與此同時，將時間投入這兩項業餘活動的男性分別佔比32.4%、27.2%，與女性大體相當。

職場女性生育問題仍是關注重點，報告顯示，超1成女性不想結婚，超4成未婚女性希望30歲以後結婚或不婚。而對於不生育的職場人來說，「養孩子經濟負擔重」是首要因素，佔比高達62%。而在已婚的女性中，超過7成曾當過全職媽媽，超2成為緩解經濟壓力重返職場。

值得注意的是，在已婚已育的職場人中，49.3%的女性認為配偶「基本沒有履行承擔家務、照顧小孩的責任」，但僅6%的爸爸認可此說法。50.2%的女性希望事業與家庭兼顧，高於男性的46%。