深圳外賣員被爆洩露顧客信息　囂張回應「多管閒事，我沒錯」

近期，有網民爆料，一名「餓了麼」外賣員在某社交平台上發出大量顧客信息並吐槽，其中包含客戶地址、聯繫方式等，該網民擔心，「如果有心人冒充外賣員上門則可能產生危險」。

然而，這位外賣員並未就洩露顧客信息道歉，反而囂張回應「多管閒事」。此事再次引發內地網民對個人隱私信息保護的討論。



據《南方都市報》報道，涉事的「餓了麼」外賣員所展示的客戶地址大部分位於深圳市光明區。對於其朋友圈被網民爆出洩露顧客信息一事，該騎手於2月13日在社交平台上說：「誰那麼喜歡多管閒事，以前我經常發朋友圈，一天跑了多少單，同時送多少單，都沒有人管的，發朋友圈又沒有錯。」「就是發個朋友圈有沒有錯，反正誰都不認識誰。」

面對外賣員不知悔改的言論，網民聲討「洩露客戶隱私算違法嗎？希望平台能管理一下，不然都不敢點外賣了。」「希望此事可以得到處理，消費者的隱私需要大家共同維護，不容侵犯。」

網民點睇：

「時常覺得自己在裸奔，所有信息都是透明的」

「哪怕一萬人裏出一個這種外賣員都怕死了」

「保護用戶隱私是最基本的職業操守，希望小哥下不為例！」

「每次拿完快遞清理個人信息的時候我總想笑，在咱們國家還有個人隱私麼？」

「洩露了，就無限被複製和保存，投訴他又挽回不了。」

「實名制愈來愈多，個人信息保護愈來愈重要，應專門立法予以保護。」



對此，「餓了麼」平台回應稱，平台在訂單上對用戶姓名和聯繫電話都會進行脫敏處理（修改真實信息，如：虛擬號碼），當配送完成後，騎手接單APP也會立刻隱藏用戶地址，騎手無法獲知用戶更多真實信息。

另外，「餓了麼」平台也已要求該外賣員刪除已分享的內容，並對該外賣員進行封鎖處理。平台表示，給用戶帶來誤解和困擾深表歉意，將以更高要求對待用戶私隱，接受大家監督。

廣東中矩律師事務所律師鄭博恩認為，「餓了麼」對於外賣員發布的信息和截圖具有監督、監管作用，在平台發現存在個人信息洩露的情況下，應當立即採取措施，停止該騎手的工作及下架、刪除有關個人信息內容的截圖或者照片。

其次，鄭博恩表示，外賣員作為能夠取得用戶信息的相關人員，有義務對他人的個人信息進行保護，不得未經他人同意，擅自將個人信息的內容上網，則直接侵犯了客戶的個人信息。違反《個人信息保護法》拒不改正的，處以100元（人民幣，下同）以下罰款；對直接負責人和其他責任人處以一萬元以上十萬元以下的罰款。