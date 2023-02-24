浙江女索要好評返現未果連給11個差評　外賣商家怒斥：誰生活容易

浙江永康一名女子向餐廳老闆索要好評返現（給予好評便可獲現金或優惠券返還）未果，於是在外賣平台上一口氣將此前的11個好評改成差評，老闆發現後上門討說法，要求對方「不要做這種缺德事知道嗎？」

2月22日，當事女子稱已經刪除差評，但老闆拍攝的影片在全網流傳，嚴重影響其生活，自己將起訴老闆。



網傳影片顯示，一名女子坐在辦公室內，拍片者衝其大吼「不要做這種缺德事知道嗎？」，該女子反駁稱「我做什麼了我？我給差評那是我的事情」。

拍片者稱，「不好吃你天天來幹嘛，我找你刪差評是我的事情啊，你亂給啊知道吧！有誰生活容易啊，我200多萬欠在那裏，有你這樣的人？我一家老小全靠這個店，誰生活容易啊！不是這種事情我來找你？」。

該女子表示，如果要刪除差評，老闆致電她即可，拍片者隨即反駁，「刪？你說不是哎，你剛才說找你幹嘛，不要做這種缺德事知道嗎？」。

當事人回應

2月22日，當事女子發文還原連給11個差評的經過。她表示，自己是涉事餐廳的常客，2月13日在吃外賣時發現有頭髮，隨即聯繫老闆，並得到15元（人民幣，下同）的補償。

當晚，她在微信上聯繫老闆點餐，3個菜共收費80元，結果她發現在外賣平台上點同樣3個菜只要50元。她於是聯繫老闆，希望對方能將差價回贈，但老闆回覆讓她下次分開點餐。

2月16日，當事女子記起此前的11單外賣都沒有向老闆要過好評返現，再加上前述點餐30元的差價，遂再次詢問老闆可否追回之前的好評返現，但老闆未回覆。

2月17日，她刪除老闆的聯繫方式，並將之前11單外賣訂單的好評改為差評，老闆知悉後上門質問她。

當事女子稱，事發後她已刪除差評，老闆也表示刪除了當時拍攝的影片，但相關影片仍在全網流傳，已嚴重影響其生活，也無法正常上班。她表示，自己已咨詢律師，後續將起訴老闆。

對此，該店老闆表示，雙方已經和解，互不追究責任，希望事件不要再度發酵，一方面會造成自己的困擾，另一方面並不希望對方因為此事遭遇網絡暴力。