山西女入職不久即被「炒魷」　原因竟只是倒水太滿　網民斥離譜

倒水太滿被「炒魷」？近日，內地一名女子爆料指，自己2月底到山西一間教育公司入職當文秘，卻於3月初即被公司通知試用期未通過，要求她主動離職，而原因僅僅是因為她在一次接待客戶的過程中，把水倒得太滿。事件引起網民熱議，不少人認為離譜，「第一次聽說水倒多了被辭退」。事主則稱要申請勞動仲裁。



事主表示，其試用期有6個月，但公司通知她試用期未通過，要求主動離職，並且在當日就將她踢出工作群聊，也沒有提到工資和賠償一事。對於倒水一事，公司稱，事主在培訓期間已經接受過相關訓練，但在接待客戶時仍將水倒得太多，引起客戶不滿，故認定她未按單位培訓要求履行工作崗位職責。

事主則認為，自己只是把水倒得多了一點，但沒有溢出來，沒有達到要被開除的地步，加上公司完全沒提到工資的事，她無法同意主動離職，打算申請勞動仲裁。

3月15日下午，勞動監察部門已介入，事主得到2個月的工資，另還有補償金，相當於半個月的工資。

網民點睇：

打工人毫無尊嚴地位可言

公司：這個人不順眼哪裡都覺得不行，找個理由PUA辭退

額，倒水沒問題也許也會有左腳先邁進公司被開除

這個事情，證明該員工待人接物禮儀知識匱乏，的確不適合該崗位

這個不好說，不過有些事情無論職場還是生活確實是需要懂的，倒太慢燙到客戶怎麼辦

