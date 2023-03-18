整形後鼻子紅腫留疤　湖南25歲男呻：無法再靠顏值「吃飯」

愛美之心人皆有之。湖南一名25歲男子去年花費過兩萬元人民幣進行鼻部整形後，出現紅腫、留疤等問題，後悔無比的他更直言，以後無法靠顏值「吃飯」了。



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綜合內媒報道，25歲的陳先生原本在卡拉OK做酒水營銷工作，自稱是靠顏值「吃飯」的。不過，他去年10月在長沙一間整形醫院進行隆鼻手術後不久，就發現鼻子出現異常。

陳先生說，「剛開始是紅腫的，後來就變成紫色的，然後就開始流膿。我去醫院找醫生看過幾次，他們都說是正常反應，讓我多按摩。」然而按摩並未起到積極作用，反而令問題愈發嚴重，「鼻頭上有一個很明顯的疤痕，像被刀割過一樣。鼻樑也不平整，有些凹凸不平。」

陳先生稱，出現問題後曾多次與醫院溝通，並要求退款或賠償損失，惟對方卻屢次以「再等等效果」為由推卸責任。陳先生感慨，自己才25歲，自從鼻子出現為題後就不敢見人，已經接近5個月未有返工。

對於陳先生的問題，涉事整形醫院負責人表示，感到非常抱歉，會盡快給予處理，「已經安排專業醫師對他進行複查和治療。如果確實是我們的技術問題導致的後遺症，會負責任地進行賠償。」

該負責人還稱，在整形行業中，並沒有百分之百成功率和零風險率，「每個人對手術效果和恢復情況都有不同程度的差異。」