蘇州大學男學生惡意造女生黃謠遭開除學籍：「我本來就心理變態」

綜合內媒報道，近日，蘇州大學一男學生趙某某涉嫌惡意利用女同學照片發布於黃色網站並採用大量惡意侮辱語言對當事人「造黃謠」，引發網絡關注。

趙某某曾在與當事女生對峙音頻中自稱：「說白了我本來就有點心理變態好吧，我也不遮遮掩掩的，但你不能把這個發網上，這也算我自己個人的一個權益。」

3月19日，蘇州大學官方發布聲明稱，該校男生趙某某違法行為屬實，公安機關已作出行政處罰，學校給予該生開除學籍處分。



3月17日，當事人張女士（化名）發文稱，其高中同學，目前就讀於蘇州大學的趙某某將自己發布在社交平台的照片經過處理調整後發布在黃色網站，謊稱其與多名女性發生關係，並配有大量污言穢語。

張女士自述，她在2022年5月被朋友告知，隨後經過半年左右時間通過多種途徑反復試探，最終確認了發布者，事件同時涉及三位女生。

隨後，張女士向所在地濟南歷城區洪家樓派出所報警，警方介入調查。3月9日，趙某峰因傳播淫穢物品罪，被判拘留十天，定於2023年暑假執行。

在張女士和趙某某一段對峙音頻中，面對張女士的發問，趙某某表示：「說白了我這個人本來就有點心理變態好吧，我也不遮遮掩掩的，但你不能把這個發網上，這也算我自己個人的一個權益。」

3月19日，蘇州大學官方帳號發布聲明稱，經調查核實，該校學生趙某某違法行為屬實，公安機關已作出行政處罰決定。依照學校相關規定給予該生開除學籍處分，後續將按程序辦理。蘇州大學同時表示，該校高度重視立德樹人，後續將加強學生的思想品德和法治教育。