四川80後「擺爛」書記貪圖享樂攀比不作為　妄圖「詐病」逃審查

《廉潔四川》官方平台近日發布一起典型案例，四川涼山州喜德縣李子鄉原黨委書記 馬虹，工作中秉持「不干事就不會出錯」的「擺爛」想法，將工作推給下屬，自己吃喝玩樂，通過多種途徑貪污多項錢款達上百萬元（人民幣，下同）。事發調查時，馬虹多次稱自己身體不好、有冠心病需動手術等妄圖逃避審查，後被揭穿為裝病。

2022年5月，馬虹因嚴重違反黨紀，構成職務違法並涉嫌犯罪，被開除黨籍和公職；2022年8月，因犯貪污罪、受賄罪被依法判處有期徒刑7年，並處罰金50萬元。



案例介紹，2015年9月，馬虹剛到李子鄉擔任鄉長，滿懷熱情。不久便被繁雜事務難住，逐漸不認真工作，將工作推給他人，自己能躲則躲，得過且過，沒事就和朋友喝酒、吃飯、打牌。在「擺爛」態度之下，馬虹即便發現鄉政府財經制度執行不嚴格、財經工作不規範等種種問題，仍選擇裝聾作啞、聽之任之。

案例介紹，在權力和面子的支配下，馬虹開始挖空心思尋求各種途徑收斂錢財。2018年9月，馬虹負責轄區內某村物資採購工作，她私下要求供貨商在採購過程中通過虛增單價和採購數量的方式開具增值稅發票，套取資金。供貨商開具7萬多元發票，而實際採購物資款花費5萬元左右，剩下2萬多元，馬虹個人從中拿走5900元。此後，她以相同方式先後多次在李子鄉各村物資採購項目中套取資金共計51萬元。

四川涼山州喜德縣李子鄉原黨委書記 馬虹。（圖 / 廉潔四川）

經查，2018年至2021年，馬虹利用職務便利套取資金129萬餘元、收受他人所送財物26萬元，其中馬虹個人使用132萬餘元。利用貪污錢款，馬虹在家裏也揮霍無度，玩的是網絡充值高達數万元的新型手機遊戲，吃的是各種進口水果和每餐高達上千元的外賣。

2019年，收到關於反映李子鄉道路建設項目規避招投標的問題線索後，喜德縣紀委監委立即成立審查調查組開展調查核實。調查初始，馬虹常以自己身體不好為由不配合調查，後期更拿出一張醫療診斷報告，稱自己身患冠心病，急需做搭橋手術，隨後被證實作假。

2022年5月，馬虹因嚴重違反黨紀，構成職務違法並涉嫌犯罪，被開除黨籍和公職；2022年8月，因犯貪污罪、受賄罪被依法判處有期徒刑7年，並處罰金50萬元。

案發後，喜德縣紀委監委針對該案暴露出的問題，全面推動「以案促改、以案促建、以案促治」，督促指導李子鄉黨委召開重大案件案發地專題民主生活會，建立健全項目建設、物資採購等規章制度，組織鄉科級領導幹部30餘人現場旁聽馬虹貪污、受賄案件庭審，將庭審現場變為警示教育課堂，提醒黨員幹部規範行使權力。