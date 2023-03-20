接替丁薛祥　中央政治局常委蔡奇出任中央辦公廳主任

據新華社20日（周一）報道，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇陪同國家主席習近平對俄羅斯進行國事訪問。以上報道顯示，蔡奇已接替丁薛祥，出任中央辦公廳主任一職。由中央政治局常委兼任中央辦公廳主任，相當罕見。



67歲的蔡奇現任中央政治局常委、中央書記處第一書記、中央辦公廳主任。根據資料，中央辦公廳是中共中央的中樞機構，除負責文書、會議、傳達、機要等工作，還負責高層領導人安全警衛、醫療保健，以及管理密碼、檔案、後勤服務等。中央辦公廳主任素有「中南海大管家」之稱。

蔡奇的從政經歷從福建開始，曾任福建省委辦公廳副主任，福建省三明市委副書記、副市長、市長。後調往浙江，曾任浙江省杭州市市長，浙江省委常委、組織部部長、副省長。2014年「進京」，擔任中央國家安全委員會辦公室副主任。

2012年中共十八大，蔡奇並未進入中央委員會，成為既非中央委員、亦非候補中央委員的「雙非」省部級官員。2016年，蔡奇先後被任命為北京市委副書記、副市長、代市長，次年1月「轉正」成為市長，同年5月出任市委書記，這樣的晉升速度在中共政壇非常罕見，亦是中共首位非中央委員的北京市委書記。

中共二十屆一中全會去年（2022年）10月23日選出新一屆中央政治局常委，蔡奇「入常」，並任中央書記處第一書記。