空姐注射玻尿酸竟打入血管險喪命　涉事美容機構成立僅1年

近日，空姐小楊（化名）在美容機構注射玻尿酸後開始疼痛長紅斑，討要解決方案後卻被迫接受「放血治療」，頭部被扎了200多針。

經醫院診斷，玻尿酸誤被注射到血管，造成小楊右側顳部栓塞，「很害怕，差點沒命了，從鬼門關走了一遭」。



小楊介紹，近日在陝西西安市某美容機構注射玻尿酸，在額顳部一共注射了7毫升，但注射後頭部右邊一直疼痛，之後更出現紅斑，只能折返美容機構求助，「他說是給我打溶解酶，打完之後拿10毫米粗的針頭在我頭的地方扎了200多針。稱這個是治療，放血之後就好了」。

小楊憶述，「放血」時自己流了很多血，「我特別害怕」。她離開美容機構後，右耳突然流血，「當時就問這個淡琪，他說是沒事，是沒清理乾淨的血」。

驚恐萬分的小楊立即到西安市中心醫院看診。經醫生診斷，由於玻尿酸被注射到血管，造成小楊右側顳部栓塞。而當初為小楊注射玻尿酸的「醫生」，在交付1萬元（人民幣，下同）後也消失得無影無蹤。

美容機構的工作人員表示，對「醫生」的信息一概不知，只能代表機構談和解條件。

西安市雁塔區衛生監督所的工作人員稱，涉事美容機構是有資質的醫療機構，但涉事「醫生」尚未找到，無法確認是否合規。

涉事的西安曼研醫療美容有限公司。（影片截圖）

天眼查App顯示，涉事西安曼研醫療美容有限公司曲江新區醫療美容診所成立於2022年3月，為西安曼研醫療美容有限公司的分公司，負責人為周雲霞。

西安曼研醫療美容有限公司成立於2022年3月，法定代表人為周雲霞，註冊資本200萬，經營範圍包括健康諮詢服務、醫療服務、醫療美容服務、生活美容服務等。股東信息顯示，該公司由淡琪、劉曉彤和楊宇軒3人共同持股。