上海美容店廣告將未脫毛女性比作猩猩　網民怒批：賺女人錢又辱女

不少女性會選擇到美容店接受脫毛服務，然而網民近日爆料稱，上海新天地一間美容店竟在廣告海報中，將未脫毛的女性比作猩猩，引發爭議。



海報顯示，兩名身穿比堅尼的女子牽著一隻大猩猩高高躍起；另一張海報中，身材姣好的女子和猩猩穿著同一條裙子，前者站在門內秀出自己的腋下，露出自信的笑容，相反猩猩則站在門外，神情木訥。

事件引起爭議，不少網民紛紛痛批店家物化女性、做法不妥：

毛有什麼錯

想賺女人錢，又想辱女

地方市場監督管理局可以動起來了

pua消費者，讓消費者自卑，焦慮，就會去買產品

為女性服務的店鋪廣告引起女性不適，就會整一些低級惡趣味的東西，趕快倒閉吧

感覺在貶低物化女性，造成身體焦慮。這店可以宣傳脫毛多乾淨，多厲害，但是放只猩猩在旁邊，還故意給它穿上跟模特同款的裙子，什麼意思？

請記住你們是服務行業，買產品是為了滿足顧客需求，哪來的臉對顧客指指點點？沒有誰一定要服美役，猩猩都委屈死了，被用來嘲諷人



事後，美容店的工作人員表示，因廣告中無法出現毛髮較多的真人，才使用猩猩進行替代，並表示已將相關投訴匯報公司。

據內媒周五（3日）報道，涉事店鋪屬Strip上海，工作人員回應稱，Strip上海非常重視有關意見並且已經將該情況上報給新加坡總部。店內的海報已調整，之後也將做好廣告畫面的審核工作。