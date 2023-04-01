遺產繼承矛盾　重慶律師妻女家門口遭親戚殺害　妻子懷6個月身孕

3月30日晚間爆料稱，重慶培凌區一對母女被殺害，兇手畏罪跳樓自殺身亡。警方隨後發布通報，證實該起殺人事件，並稱兇手是因房產問題與親屬發生矛盾，持刀將堂姪女李某某母女殺害後畏罪跳樓自殺。



被害者的鄰居表示，被害母女兩人性格很好，一家三口只有在擔任律師的丈夫因有事不在家，躲過一劫。30日晚，母親接女兒下晚自習回家後，兩人在家門口被殺害，母親遇害時懷有6個月身孕。



警情通報稱，3月30日20時30分許，涪陵區荔枝街道一社區發生一刑事案件，犯罪嫌疑人李某（男，38歲，涪陵區人）因父親房屋遺產繼承與親屬發生矛盾，持刀將堂姪女李某某母女殺害後畏罪跳樓自殺。目前，案件正進一步調查處理中。

網傳畫面顯示，被害者躺在樓梯間，被藍色醫用布蓋住。周圍已經被警員用警戒線包圍住，旁邊一大幫圍觀群眾。

據街坊鄰里透露，遇害母親是名家庭主婦，懷有6個月身孕。女兒年僅15歲，在涪陵十五中讀國中，成績很好。據鄰居回憶，母女倆性格都很好，平時遇到都要打招呼。

微博來自重慶網民爆料稱，兇手因為一直在坐牢，兇手父親擔心兒子亂揮霍，遂把20萬給了死者一家保管。誰知兇手一出獄就要錢，但死者一家不願給，兇手因此起了殺機。但該說法未被證實。