重慶男為父墓碑貼QR Code　掃碼即可回看一生：對逝者最好的紀念

傳統的墓碑上，一般都會簡單刻上逝者的名字、籍貫，或其生平簡短文字，但在重慶龍潭山陵園內，逝者陸志富的墓碑上卻出現了3組二維碼（QR Code）。前來悼念的人只要「掃一掃碼」，陸志富生平故事以及各種攝影作品就會一一呈現在眼前，「這是對他最好的紀念，也是對親友最好的慰藉」。



《上游新聞》報道，陸志富生於1932年，去年離世，享年90歲。在辦理好父親身後事之後，兒子陸先生便萌發將父親生前的訪談影片、作品畫冊、生活照片存儲在網上，借助互聯網技術轉換成二維碼放置在墓碑上的想法。

陸先生在父親墓碑上張貼二維碼。（上游新聞）

陸先生介紹，電影《尋夢環遊記》（Coco，港譯《玩轉極樂園》）中有一句經典台詞：一個人真正的死亡不是生命的逝去，而是被人遺忘。

他認為，對攝影家父親而言，最好的紀念就是讓他的作品能夠傳諸後世，他的音容笑貌能夠隨時伴隨我們左右。「加之，父親一輩子都在引領潮流，所以，我們開啟了一個新的方式讓他再『潮』一把，用手機掃碼隨時『掃墓』；讓他的藝術人生，得以用另一種方式獲得『永生』！」。

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陸先生介紹，父親是一名文藝工作者，酷愛攝影，早前在重慶率先玩「手工沖洗彩色膠片照片」，還毫無保留將攝影教給學生；即便老年時，父親也在引領潮流，不僅玩高倍變焦相機、Gopro，P圖、剪片、手機下單也一樣不落。

他又提到，在生活方面，父母相濡以沫60多年，「父親的許多方面都讓我這個做兒子仰望。50多年的父子緣分難捨，我希望能讓他有限的生命得到無限延續，也希望給大家帶來一縷縷溫馨和回憶」。

據了解，陸志富是重慶市攝影家協會、中國藝術攝影學會重慶分會、重慶市老攝影家協會三大協會的創始人之一。

陸先生表示，父親生前留有許多攝影作品，未來他會將作品整理後陸續上傳至網上。截至目前，已有16711人次通過二維碼瀏覽陸志富的生平以及作品。