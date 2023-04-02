男子上海地鐵內嬉笑把玩管製刀具　乘客心慌質疑：如何通過安檢？

在內地所有城市搭乘地鐵時，每位乘客都需通過安檢。

但近日在上海，一名男子竟公然於地鐵車廂內把玩管制刀具，引發網民質疑「這是如何通過安檢」。



影片中，該男子在車廂內與旁邊有人一遍聊天，一遍甩著刀具。拍攝影片的網民稱，當時感覺有些慌，不知為何能通過安檢。昨日（1日）上海地鐵工作人員表示，地鐵不能攜帶管製刀具，確認有此事，已移交相關部門處理。

男子於上海地鐵內把玩刀具。（影片截圖）

與香港不同，在內地搭乘地鐵時，每位乘客的大包、小包要在安檢X光機檢查，乘客本人亦都需通過安檢閘門，謹防攜帶危險物品。其中包括刀具、爆炸物等攻擊性武器，以及易燃的消毒酒精、防曬噴霧，還有家禽寵物、單車、氣球等。

地鐵管制物品。

該男子如此大搖大擺在地鐵內把玩刀具，引起網民質疑，認為安檢形同虛設。也有網民提出，僅在中國搭乘地鐵需要通過安檢，若刀具也可以隨意進入地鐵，那安檢是否還有必要。

網民討論摘錄▼



「這要是來個急停，這刀是不是就紅了，太危險了吧」

「管製刀具上地鐵，地鐵安檢是擺設嗎？」

「藏身上的話一般地鐵也不會搜身的啊，飛機高鐵才會搜身。」

「不明白同樣是乘坐交通工具，為什麼公交不管製刀具，地鐵卻一直管制呢？不但管製刀具還一直安檢，有必要嗎？」

「萬一他是極端分子，車廂裡的死傷慘重」

「所以安檢就是檢查良民的，撤了吧」

