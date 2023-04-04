一杯300元檸檬茶中的Hermès？　上海企業因虛假宣傳被罰20萬

「原料選用800元一斤魚子醬檸檬，鎮店之寶檸檬茶一杯300元」。去年，上海「檸檬向右」飲品店推出天價檸檬茶引發關注，其後被黃浦區市場監督局調查。

據《中新經緯》報道，近日，上海玖月糧倉品牌管理有限公司因虛假或引人誤解的商業宣傳，被黃埔市場監督局罰款20萬元（人民幣，下同）。



據上海市場監督局網站公布的行政處罰決定書顯示，上海黃浦區市場監管局接線索要求對「檸檬向右」飲品店銷售的天價「魚子醬拇指檸檬茶」飲品進行核查，執法人員現場查見當事店舖價目表中確有「魚子醬拇指檸檬茶300RMB」的飲品。另外，涉事企業在抖音、微信等平台發布「用800一斤澳洲魚子醬檸檬做的茶」等內容用作宣傳。

經查，該飲品所用原料為黑皮魚子醬拇指檸檬與粉皮魚子醬拇指檸檬，進價分別為人民幣150元/斤及人民幣60元/斤，兩種原料檸檬價格均遠低於其宣稱的「800一斤」。當事人上述關於原料價格的宣傳與實際進貨價格不符。

上海黃浦區市場監督局指出，涉事企業已違反《中華人民共和國反不正當競爭法》，構成虛假轉傳行為。因此責令當事人立即停止違法行為，並處20萬元罰金。

對於該天價檸檬茶，有不少消費者表示，自己在打折時購買，實際購買價格在30元左右。有網民稱，雖然好喝但是並沒有嚐出300元的感覺。