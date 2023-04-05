360創辦人周鴻禕爆離婚！前妻胡歡分走公司市值90億元股份

內地網絡巨頭、360集團創始人周鴻禕近日與相識相戀27年的妻子胡歡離婚，據360集團4日晚間公告，按雙方簽訂的《離婚協議書》，周鴻禕擬將公司6.25%的股份分割至胡歡名下，按4日收盤價計算，價值達89.76億元（人民幣，下同）。



4月4日晚間，360集團發布關於股東權益變動的提示性公告，指公司董事長周鴻禕與胡歡經「友好協商」解除婚姻關係，並就股份分割等事宜作出相關安排。

按照《離婚協議書》，周鴻禕擬將其直接持有的公司44658.52萬股股份（約佔公司總股份的6.25%）分割至胡歡名下。360的股價今年內已飆漲超過2倍，截至4日收盤，該股收20.08元，總市值1435億元，按目前的股價計算，周鴻禕因離婚分割至胡歡名下的360股票市值達89.76億元。

4月4日晚間，360集團發布關於股東權益變動的提示性公告，告訴股東權益變動事情。（360集團）

360在公告中強調，「這是一次私人關係的調整，不會導致公司控股股東、實際控制人變化」。360集團實際控制人仍為周鴻禕，表決權比例為52.45%。同時，周鴻禕與其一致行動人在未來12個月內沒有減持計劃，胡歡在未來6個月內不增持及減持上市公司股份。

據悉，周鴻禕和胡歡認識了20多年，1996年周鴻禕加入了北大方正，而胡歡當時也在北大方正工作。兩人最開始是通過BBS認識，當時胡歡身材高挑，氣質端正，被稱為「方正之花」，婚後兩人育有2兒1女。

周鴻禕和胡歡年輕時照片。（圖片來源：《顛覆者：周鴻禕自傳》）

周鴻禕曾在2018年2月底，在360完成借殼回歸A股上市的活動上，和胡歡一同出席活動，他也曾在自傳中表示，自己是透過BBS認識胡歡，「她當時也在北大方正工作」。後來周鴻禕從方正裸辭，創辦了3721，每次周鴻禕事業出現瓶頸期，胡歡都是全力支持。2018年2月28日，江南嘉捷正式更名為三六零安全科技股份有限公司（證券簡稱「三六零」，又稱360，601360），三六零在上海證券交易所敲鑼上市。這標誌著經過歷時三年的運作，360成功回歸A股，一時風光無兩。

不過在360回歸A股上市不久，據內媒第一財經報道，2018年3月30日，周鴻禕曾發布了一則朋友圈，表示「我的人生竟然如此失敗，沒有任何意義」，次日再次發文解釋說自己狀態不好，「挫敗感源自平衡不好工作和家庭的無能。」

作為中國內地早期的網絡巨頭，周鴻禕近年轉趨低調，身價和公司估值也出現縮水。據2023年胡潤全球富豪榜，他的排名為1,226位，財富也從2019年的365億元，縮水至180億元。