違法僱傭未滿16周歲童工　內地規模最大茶飲品牌蜜雪冰城被罰

《頭條新聞》報道，近日，內地規模最大茶飲品牌蜜雪冰城，出現違法僱傭未滿16周歲童工事件，涉事門店被當地人力資源和社會保障局予以行政處罰，罰款5000元（人民幣，下同）。



經查，該涉事門店在2023年3月10日至2023年3月17日期間，違法僱傭未滿16周歲童工1 名，共工作7日。按照《黑龍江省勞動保障監察條例》第三十五條規定，用人單位違法使用童工的，由人力資源和社會保障行政部門責令全部退回，並按照每使用一名童工每月五千元的標準處以罰款；前款期限不滿一個月的，按照一個月計算。

（圖 / 頭條新聞）

此前，蜜雪冰城亦出現過僱傭童工事件。公開信息顯示，2022年4月，浙江天台縣蜜雪冰城飲品店因違法使用童工，被當地綜合執法局罰款1.25萬元。涉事門店負責人稱，該童工為15歲被家庭拋棄的輟學女孩，出於同情收留其工作。2022年7月，山東聊城荏平縣蜜雪冰城一門店也曾因童工問題被罰款5000元。

公開資料顯示，蜜雪冰城是中國門店規模最大的連鎖茶飲品牌之一，創立於1997年，2007年開放加盟，其總部位於河南鄭州。2021年夏天，蜜雪冰城憑藉「你愛我我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜」的洗腦廣告曲，被更多年輕消費者熟識，帶動生意額以及話題度。