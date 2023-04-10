動物園現「白虎生吞孔雀」嚇壞遊客 園方：看見也沒法讓老虎鬆口
撰文：中天新聞網
出版：更新：
近日大陸山東威海一處動物園上演驚恐一幕，有民眾親眼目睹柵欄中白虎將一隻孔雀「生吞活剝」吃掉，地上滿是羽毛，嚇壞現場一票遊客，對此園方表示園內散養上千隻孔雀，可能不小心誤闖，老虎吃孔雀是首次發生，但看見了也沒法讓老虎鬆口。
遊客王女士向《河北日報》表示，8日前往西霞口神雕山野生動物世界遊玩，先是看到白虎旁散落一地孔雀羽毛，再定睛仔細瞧，赫然發現老虎正在撕咬孔雀，這才拿起手機拍下過程，直擊整隻孔雀被活生生吃掉，讓她驚呼是「真正的野生動物園」。
按圖看「白虎生吞孔雀」畫面！慎入！
+1
據《北青報》報導，該動物園叢經理回應，園內有1000多隻孔雀，均散養，旨在給牠們打造一個比較舒適的生活環境，老虎吃孔雀是首次發生，後續將出台措施，防止孔雀往猛獸區跑，而管理人員則表示「看見了也沒法讓老虎鬆嘴」，以前沒有出現過這種情況，現在也在想辦法防止孔雀往猛獸區跑。
【相關圖輯】是人扮的？河北動物園驚見黑猩猩用兩隻腳疾走 步姿像極人類（點圖了解更多）▼▼▼
+9
相關消息引發不少網友不滿，認為動物園管理不善，隨意放養動物，導致老虎把孔雀吃掉，調侃「就當給老虎加餐了」、「怎麼加強？跟老虎約法三章嗎」，也有人認為這是「弱肉強食，自然界最正常不過的叢林法則而已」。
動物園金錢豹合十「回拜」人群？原來遊客向來喜歡對牠這樣做！動物園驚見「千與千尋無臉男」詭異吃生果 專家：牠還會飛！瘋傳「小老虎在水塘溺斃」影片 長時間浮屍無人發現 動物園捱轟重慶野生動物園自駕遊 突遭白老虎發狂攻擊 咬穿車尾留駭人大洞極驚嚇！山東動物園投餵區猛虎一掌擊碎大玻璃 遊客嚇壞逃亡是人扮的？河北動物園驚見黑猩猩用兩隻腳疾走 步姿像極人類
延伸閱讀：
財迷心竅！男子幻想一夜暴富偷120張刮刮樂 來不及刮完先被活逮
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】