動物園現「白虎生吞孔雀」嚇壞遊客　園方：看見也沒法讓老虎鬆口

近日大陸山東威海一處動物園上演驚恐一幕，有民眾親眼目睹柵欄中白虎將一隻孔雀「生吞活剝」吃掉，地上滿是羽毛，嚇壞現場一票遊客，對此園方表示園內散養上千隻孔雀，可能不小心誤闖，老虎吃孔雀是首次發生，但看見了也沒法讓老虎鬆口。



遊客王女士向《河北日報》表示，8日前往西霞口神雕山野生動物世界遊玩，先是看到白虎旁散落一地孔雀羽毛，再定睛仔細瞧，赫然發現老虎正在撕咬孔雀，這才拿起手機拍下過程，直擊整隻孔雀被活生生吃掉，讓她驚呼是「真正的野生動物園」。

按圖看「白虎生吞孔雀」畫面！慎入！

+ 1

據《北青報》報導，該動物園叢經理回應，園內有1000多隻孔雀，均散養，旨在給牠們打造一個比較舒適的生活環境，老虎吃孔雀是首次發生，後續將出台措施，防止孔雀往猛獸區跑，而管理人員則表示「看見了也沒法讓老虎鬆嘴」，以前沒有出現過這種情況，現在也在想辦法防止孔雀往猛獸區跑。

【相關圖輯】是人扮的？河北動物園驚見黑猩猩用兩隻腳疾走 步姿像極人類（點圖了解更多）▼▼▼

+ 9

相關消息引發不少網友不滿，認為動物園管理不善，隨意放養動物，導致老虎把孔雀吃掉，調侃「就當給老虎加餐了」、「怎麼加強？跟老虎約法三章嗎」，也有人認為這是「弱肉強食，自然界最正常不過的叢林法則而已」。

延伸閱讀：

財迷心竅！男子幻想一夜暴富偷120張刮刮樂 來不及刮完先被活逮

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】