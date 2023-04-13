不滿手機被沒收　12歲養病男童怒拔鹽水針頭　當街對媽媽拳打腳踢

近日，雲南省昭通市發生了一宗令人震驚的事件，一名12歲男童竟然在大街上毆打自己的母親，引起現場不少途人關注，男童的不孝行為更在網絡上引發熱議。



這男生的失控固然招來社會話柄，但更大的問題在於，他是怎檥養成這種性格的呢？（按圖了解）

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綜合內媒報道，該名男童在4月9日時因為生病在醫院裏打點滴，顧不上自己身體不舒服，還拼命狂玩手機遊戲，男童母親要他停止後，將手機沒收。沒想到男童卻因此「爆氣」失控，點滴才打到一半，男童就將針頭拔出就跑出醫院，母親也緊張的跟着追出去。

據目擊者指出，男童不但在街上當場辱罵並毆打自己母親，還揚言自己要自殺，以此威脅母親。而事發地點離警局非常近，有途人立即報警，男童也在警方的指正下答應不再做出類似的行為。該事件在網絡上引起了網民的極大關注，許多網民對男童的行為表示不滿，呼籲家長應加強教育。

不少網民都表示，養不教，父之過，「小時候捨不得管，長大就沒救了」、「身為一名中學班導，我可以證明這不是個案，現在確實很多孩子都對大人非常沒禮貌」，紛紛指出這樣的問題在當前社會中並不罕見，應引起家長的重視並加以解決。

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