湖南男女街邊大戰　21歲女扯對方假髮後遭踢飛　4旬漢被警刑拘

湖南邵陽幾名男女當街發生衝突，網傳其中有女子遭男子強吻並被踢飛，事件引起廣泛關注。當地警方通報指，男女雙方因停放電單車問題產生口角，打人男子目前已被刑事拘留，案件正進一步辦理中。



湖南邵陽幾名男女當街發生衝突，有女子遭男子踢飛。（影片截圖）

網傳影片顯示，2名女子與3名男子在公路旁產生爭執，期間，一名身著黑色衫褲的男子對蹲著的女子指指點點，還靠近女子面部作出疑似非禮動作，並伸手拉扯女子頭髮。

被冒犯到的女子隨即起身反擊，她先是扯掉對方假髮又上前踢了一腳。而「原形畢露」的男子惱羞成怒，大力將女子踢飛，口中還大罵「X你個媽」。女子被踢倒在電單車旁邊，久久不能起身，惟上述男子又上前拉扯女子頭髮，期間可聽到有女子發出慘叫的聲音。事發現場有多人圍觀。

及至周日（9日），當地警方發布警情通報指，事發於上周六（8日）晚9時30分許，經查，42歲男子肖某與朋友在邵陽縣某商場外聊天時，坐在21歲女子張某某停在路邊的電單車上，張某某取車時雙方發生衝突。期間，肖某將張某某踢倒後揪扯其頭髮，在其耳邊進行謾罵並對此進行毆打。

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通報表示，目前，疑犯肖某已被警方刑事拘留，案件正進一步辦理中。

值得注意的是，由於警方通報中未有提及疑似「強吻」一事，亦引起網民議論。張某某的朋友就事件回應稱，張某某和肖某此前不認識，肖某事發時只是貼得很近在張某某耳邊謾罵，並不涉及「強吻」。

網民點睇：

「禿頭被發現了惱羞成怒？」

「憑什麼，拘了男的？女的先動手的。」

「打架？法律就是用來包庇罪犯的吧？」

「這種人如果只是拘留幾天，那麼違法成本太低了，建議嚴懲。」

「所以到底有沒有強吻，如果不存在強吻，就應該在通報裡面正面否認吧，直接提都不提是什麼意思？」

