廣西8歲男童被狗抓傷　5天後確診狂犬病20天後死亡

廣西南寧一名8歲男童被狗抓傷，惟未引起家屬重視，導致男童確診狂犬病，並在受傷20天後救治無效身亡。



廣西南寧一名8歲男童被狗抓傷20天後救治無效身亡。（南國早報）

據《南國早報》報道，8歲男童小城（化名）3月上旬被村裏的狗抓傷右手背，家屬未做相應處理，而小城被抓當晚狗就已死亡。5天後，小城開始出現發熱症狀；7天後出現四肢抖動、幻視、幻聽、煩躁等症狀，才被送院治療。住院期間，小城更出現恐水、怕風、流涎等症狀，最終被確診為狂犬病。其被狗抓傷到發病、死亡，僅20天時間。

南寧市第四人民醫院兒科醫生介紹，狂犬病屬於致死性疾病，病死率幾乎100%。被動物抓傷或咬傷後，如果傷口不明顯可直接使用生理鹽水或清潔的水進行沖洗，後用乾淨的布或毛巾覆蓋住傷口，並盡快到醫院就診。

若傷口有明顯出血，要先進行壓迫止血10分鐘，再認真沖洗傷口；若傷得較重，則需盡量壓迫止血並盡快就近就醫，防止休克。「致傷後進行規範的狂犬病暴露後處置幾乎100%可以預防狂犬病。」

據了解，狂犬病是由狂犬病病毒引起的一種動物源性傳染病，病毒通過患狂犬病的動物咬、抓傷，或者人粘膜、破損皮膚接觸了患狂犬病的動物唾液、組織等進入人體，引起發病。

在狂犬病流行地區，99%以上的人類狂犬病個案是由犬傳播狂犬病病毒造成的，極少數是由貓、野生動物（例如狐狸、狼、蝙蝠等）傳播的。禽類、魚類、昆蟲、蜥蜴、龜和蛇等不會感染、也不傳播狂犬病病毒。