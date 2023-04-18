唐山街頭現｢專業報仇｣廣告　聲稱打斷腿30萬、打死人100萬

去年發生的唐山打人案一時轟動全國，近日，當地街頭又出現「專業報仇」等廣告，聲稱「打斷腿30萬元（人民幣，下同）起，打死人100萬元起」，不過有網民就透露類似廣告多為詐騙行為。目前，唐山市公安局已將事件反饋給相關部門處理。



河北唐山街頭出現「專業報仇」等廣告。（影片截圖）

據《瀟湘晨報》報道，網傳圖片顯示，在某橋墩處赫然出現「專業報仇」四個大字，下面附有聯繫電話。據查詢，電話的歸屬地為河北唐山。

報道指，撥打廣告上的聯繫電話後，接電話的人是說著純正北方口音的男子，自稱在唐山書古治區。男子稱兄弟是自願進公安局的，報價是「打斷腿30萬元起，打死人100萬元起。」

男子更稱，「你這事出了我們自願扛這事，我們都是辦『大事』，咱們來都是來真的。」男子表示，自己主要是「中間人」身份，並不負責動手，即便是打死人也與僱主和自己無關，兄弟打完人就跑，「進去（監獄）後，我會把錢存給他的家人。」

事件在網絡引起關注，網民點睇：

「滴滴打人。」

「中國新型職業。」

「23年了還有這種呢。」

「馬上把5.1去唐山的機票退了。」

「把我前夫宰了多少錢。」

「這裏說着和你沒關係，真進去了第一個把你給供出去。」



據查詢，電話的歸屬地為河北唐山。（影片截圖）

不過，亦有不少網民表示，此類廣告多為騙局。報道稱，此前全國多地曾出現過類似「專業報仇」廣告，譬如2007年河南鄭州市區主幹道上有不少「報仇」廣告，當中聲稱「只負責傷人」，看傷人的情況，有具體的收費標準。

2022年4月，內蒙古呼和浩特一名男子因在多個微信群組發布「代人報仇」廣告，被警方拘捕並依法採取刑事強制措施。該男子交待指，發布信息的目的是以幫人報仇為由騙取錢財。

有內地律師表示，若「打人公司」真實存在即觸犯法律，不僅「打人公司」會受到法律的制裁，僱傭者可能要承擔比打人者更多的法律責任。而就上述事件，唐山市公安局周一（17日）表示，會反饋給輿情以及相關部門，其會進行處理。