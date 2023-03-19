唐山一男子私闖熊貓園逗大熊貓被警方帶走　網民：是熊不是貓！

近來，由於大熊貓丫丫在美國的遭遇，世界各地大熊貓都備受關注，生活在中國的大熊貓更因圓滾滾的形象成為民眾的「心頭好」。

昨日（18日）河北唐山動物園免費開放首日，竟有遊客私闖進熊貓園逗大熊貓，其後被警方帶走。雖然大熊貓看上去溫順可愛，但也應知「是熊不是貓」。



據《九派新聞》報道，網傳影片中，男子闖入熊貓園後，拿著手機蹲在大熊貓前面逗引拍攝，周圍遊客呼喊勸告其趕快離開。

今日(19日）唐山動物園回應稱，已知曉此事，熊貓館不允許遊客進入，該男子已被警方帶走。好在園內大熊貓性格溫順，人和熊貓都沒有受到傷害。「今天動物園特意去事發地做了加固工作。」

+ 2

大熊貓是熊不是貓 曾有多次傷人記錄

據國家林業和草原局政府網站介紹，大熊貓雖然看著憨態可掬、性情溫順，但實則有過多次傷人記錄。北京動物園從2003年到2016年，一共發生了5次大熊貓咬人的事件，其中4次為大熊貓「古古」。除了遊客外，2003年，陝西秦嶺大熊貓研究中心的雄性大熊貓「丁丁」曾咬傷過與它極其親近的獸醫，導致其胳膊再也無法伸直。

據介紹，大熊貓屬於哺乳動物綱食肉動物目，屬熊科，與虎豹豺狼等猛獸同屬一個大家族。大熊貓的祖先是名副其實的肉食動物，有尖銳發達的犬齒、較短的腸道和肉食動物的消化生理特點，大熊貓在進化過程中仍保留了祖先的這些特點。

由於生存環境發生了很大改變，大熊貓為了生存，食性和習性必須適應環境。它們漸漸地退居深山竹林，適應了低營養、低消化率的竹類，過著與世無爭的隱士生活。其實在野外，野生大熊貓也會吃點肉打「牙祭」。

網民評論摘錄▼



「人家是熊可不是貓，發飆了一巴掌給你腦殼拍裂」

「熊貓是熊，不是貓，連飼養員都不能近身接觸2歲以後的大熊貓」

「幸虧這熊貓脾氣好，這男的沒被一爪子抓得頭破血流」

「建議他先了解下北京動物園古古的戰績」

「他應該慶幸這只團子性格好，不然他就慘了」

「那是蚩尤坐騎，混元食鐵獸！熊貓熊貓，熊在前。」

