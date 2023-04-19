中戲藝考摘后冠　「未來女星」鄭佳慧爆紅　網民：似嫩版宋慧喬

近日，內地藝術類院校陸續公佈今年的校考專業成績，來自浙江寧波的女子鄭佳慧奪下中央戲劇學院表演專業校考全國第二、女生第一名的佳績，其個人照片隨即走紅，有網民直呼鄭「美得有特色」，甚至覺得她像年輕時的宋慧喬。



出了好成績後，鄭佳慧在社交平台上感慨這跟做夢一樣，並引來大批網民留言祝賀，他們紛紛誇鄭佳慧長得「很有辨識度」、「有故事感」、「有特色」、「不會臉盲」以及適合拍電影等，更有人認為她像年輕時的韓星宋慧喬，或者像高雅拉，內地女星辛芷蕾、孫儷等。

網民點睇：

適合大熒幕

天生電影臉

下一個趙薇，眼睛夠大！

挺順眼，高級臉有氣質

秒殺一切小鮮肉和小花

非常自然的美，千萬別整容！

好有氣質，有一點鞏俐＋周迅的感覺，期待她未來的電影！



據內媒報道，鄭佳慧小學就讀於新城第一實驗學校，五年級時，她與家人去象山影視城遊玩，結果路上被「星探」看中，從此「表演夢」在其心中萌芽。就讀小學、初中期間，她開始展現表演慾，不但主演了學校的宣傳片，還曾參演一些網劇和小作品。

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2020年9月，鄭入讀李惠利中學，開始更為系統的專業課學習。班主任吳瑋老師透露，校考專業成績出爐後，鄭佳慧第一時間就給學校老師發微信報喜，大家都為其感到高興。他又稱鄭非常優秀，個子高又有氣質，在學習上比較有規劃，剛上高中就目標堅定，奔著表演這條路來，並積極參與學校各類藝術節，以及朗誦、微電影拍攝等。

語文老師楊志丹則表示，鄭比較文靜，平時話不多，但很有規劃，在朗誦作品時能很好地把握情感。

接下來，鄭佳慧還將全力備戰文化課高考，吳瑋表示，辦公室的老師們都對她進行鼓勵。