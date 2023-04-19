誤發「福建古田4.2級地震預警」　成都高新減災研究所致歉

《澎湃新聞》報道，＠成都高新減災研究所發今日針對誤發「福建古田4.2級地震預警」一事發布致歉說明，並稱下一步將特別提升極端場景的地震預警技術，進一步做好監測台站的智能化運維管理，為民眾提供更精準的地震預警服務。



說明稱，4月19日00:20，地震預警系統發出福建古田4.2級地震預警信息。福州等地一些民眾收到預警。初步查明，福建古田未發生3.0級以上地震。從地震預警系統調取的信息表明，共有4個監測儀被震動觸發。初步查明，由於這些監測儀所記錄的波形與地震波的相似度低，而更像雷擊導致的震動波形。

同時，4月18日晚，古田及其所在的寧德市有暴雨和雷電天氣。4月18日22:00左右，受強降雨影響，福建古田周邊幾個地震監測儀的通信中斷，使得成都高新減災研究所（減災所）當地地震預警監測台站數量減少，而遠離「震中」一定距離的4個監測儀被雷擊震動觸發，從而導致預警系統的誤觸發。

說明指，鑑於地震預警是全自動的秒級響應，雖然減災所的地震預警技術已12年無誤報，但是此次事件表明，技術仍然需要持續提升和不斷完善。下一步將特別提升極端場景的地震預警技術，進一步做好監測台站的智能化運維管理，為民眾提供更精準的地震預警服務。