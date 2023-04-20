壯漢滬迪士尼違規吸煙　猛扯員工衣領兼狂追　警到場後｢躺平｣碰瓷

上海迪士尼一名男子在非吸煙區吸煙，被工作人員提醒後竟大發雷霆，雙方發生衝突。警方隨即到場處理，卻見該男子突然倒地「躺平」。對此，上海迪士尼回應指，涉事男子將被永久禁止進入上海迪士尼度假區，其相關行為已交由公安部門進一步調查。



警方隨即到場處理，卻見該男子突然倒地「躺平」。（微博）

事發於周三（19日），一名身著白色T恤的男子在上海迪士尼非吸煙區內吸煙，被工作人員提醒後，竟突然發怒，質疑工作人員態度差並要求道歉，雙方因此發生衝突。

網傳影片顯示，惱羞成怒的男子先是扯住男工作人員的衣領，隨後又對女工作人員指指點點。「是我的錯，我應該好好跟你講」，女工作人員被逼道歉後含淚離開。惟該男子仍對工作人員窮追不捨，即便保安到場後，他仍發癲般奔跑追趕。最終，警方到場處置，該男子突然倒地「躺平」，引發不少人圍觀。

網傳消息指，上海迪士尼最終向該男子賠償了250元人民幣代金券，而當日下午的彩色慶典也被取消。對此，上海迪士尼表示，當天下午的彩色慶典確受該事件影響被取消，但「園方給出250元人民幣代金券賠償」的消息並不屬實。

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上海迪士尼又稱，涉事男遊客將被永久禁止未來再次進入上海迪士尼度假區，其相關行為也已交由公安部門進行進一步調查。上海迪士尼同時將開展了各項工作，以做好對於在事件中受影響的演職人員的安撫和支持。

上海迪士尼還表示，遊客和演職人員的安全是工作重中之重。上海迪士尼提醒所有遊客遵守各項遊客須知，不容忍任何欺凌演職人員的行為以及其它影響遊客與演職人員安全或度假區正常運營的行為，在必要時會採取法律手段。

網民點睇：

「這什麼人呀，一點素質沒有​。」

「好噁心啊，黑名單制度可以推出了​。」

「這種一看就是慣常碰瓷的老潑皮，絕不能慣著他，建議從重處罰。」

「看那個小姐姐被逼著道歉真的好心疼，她也是誰家的寶貝女兒呀。」

「可以看得出，這位大哥還是個寶寶，以後沒有監護人陪伴，就不要放他出來了，太危險。」

