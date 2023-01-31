StellaLou人偶被遊客拍打頭部　上海迪士尼：或禁止該遊客再入園

綜合內媒報道，1月29日，有網友發帖稱，上海迪士尼度假區內有遊客拍打人偶星黛露（StellaLou）頭部，引發不少網友指責。此前，亦發生過多起拍打迪士尼人偶頭部事件，包括玲娜貝兒（LinaBell）、達菲（Duffy）等。



網友稱，上海迪士尼度假區內，星黛露（StellaLou）人偶被一名男遊客拍打頭部。畫面顯示，星黛露（StellaLou）被拍打頭部後退到一旁，用手捂著頭部，在其他人的攙扶和幫助下，過了一會兒才緩過神來，不忘和遊客保持揮手示意。

影片發布後，不少網友留言表示指責。迪士尼工作人員表示，已對扮演人員做出安慰，目前並無大礙。針對有類似行為的遊客，工作人員將會作出標記，如影響正常遊園，將禁止該遊客再次入園。

+ 1

此前，迪士尼也發生過不少遊客拍打人偶頭部的新聞：上海迪士尼LinaBell人偶被遊客拍打頭部疑腦震盪 警方介入調查

+ 1

2022年10月9日，有網友曝光迪士尼人偶達菲（Duffy）被遊客拍打頭部。畫面顯示，被拍打後，達菲（Duffy）捂著臉，看起來十分痛苦，身旁工作人員和一些遊客上前安慰。

隨後，他的搭檔雪莉玫（ShellieMay）臨時調整為獨自表演。據悉，此前也發生過雪莉玫（ShellieMay）被遊客重重擊打頭部的事件。

人偶達菲（Duffy）被遊客拍打頭部。（網絡）

上海交通大學醫學院醫學博士黃佳在科普中國公號發布文章指，為了高度還原頭部動作，迪士尼人偶的頭套均為特製。迪士尼在頭套內部安裝了沉重的硬質傳導結構，使頭套整體框架與頭部足夠貼合，一個頭套可重達6-10斤，部分可達12-15斤。

玲娜貝兒（LinaBell）與遊客合影拍照。（資料圖片）

文章指，迪士尼的人偶頭套一旦遭到外力襲擊，很容易對扮演者的頭部造成傷害。遊客拍打人偶頭部時，力度會伴隨整個頭套的重量，撞擊到扮演者頭上。如果鋼架撞到扮演者的頭部，可能造成腦震盪甚至鼓膜穿孔。