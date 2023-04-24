中國彩票開獎疑放磁石造假　官方回應遭網民嘲：物理學不存在了？

4月12日，中國體育彩票福建「31選7第092期」開票，但開獎直播中，多個中獎數字球在出口處停留數秒後才掉落，同時還有5個數字球堆積在出口下方，未能從斜坡滑落。有民眾質疑，是否存在人為操作行為。

對此，官方23日回應稱，是意外情況，具體情況還在調查。不過，官方的回應，網民卻並不買賬。



據開獎影片顯示，第一個數字球掉落時並未沿斜坡滾落，後續幾個球掉下時與第一個球緊緊粘在一起堵在出口下方、斜坡最高點。該影片引發網民質疑，稱其「反重力」，並懷疑球內是否存在磁石等人為操縱。

據《紅星新聞》報道，福建省體育彩票管理中心宣傳部工作人員回應稱，此前從未出現過彩球堆積的情況，目前已聯繫生產搖獎機的廠商，正在等待廠商回覆具體是什麼原因導致該情況發生。

對於網民質疑存在磁石，該工作人員表示，「可以肯定不會。」他解釋，每次開獎前，彩票中心工作人員會檢查搖獎機，公證人員則會對彩球進行稱重、外觀檢驗等檢查，只有公證人員才能接觸到彩球。此外，搖獎機的設備生產廠商已得到國家體育總局的認證。

生產搖獎機的上海軍體科技器材公司回應稱，搖獎過程中可能出現的意外情況，可能由於速度快、球的旋轉快，球便有可能在出口處轉幾秒再掉下來，就如投籃一樣，碰撞時旋轉速度太快，籃球也會在籃筐上旋轉後再掉下。但彩球堆積在斜坡最高處的情況，還並未收到過類似反饋。

01號數字並未沿斜坡滑落，但公證員已將「01」號碼牌擺出。（影片截圖）

雖然存在意外情況，但福建省體彩仍確認，「這個開獎結果是有效的，因為它是在公證員監督下開的獎。」後續具體怎麼處理、這麼解釋，還在調查中。福州市公證處公證開獎負責人稱，事發時可能有靜電，或者空氣潮濕等方方面面的原因，又或是機器故障。

對於官方的回應，內地網民卻並不買賬，質疑「球還能反重力固定住不滑坡？」並嘲諷稱，「物理學不存在了？」「事實證明牛頓沒他們牛。」

網民評論▼



「哪一次不是人為的呢」

「這神奇的國度啥事都有可能發生」

「原視頻01號球還沒掉下來公證員就已經拿好牌子等著了」

「沒關係，體彩說幾號球就是幾號球」

「我們社會主義有自己的經典力學」

「一種物理學無法解釋的力:權力」

「公證人員跟彩票中心就是狼狽為奸，出現這種情況都毫無反應，說明是提前就知道有貓膩，所謂公證就是走個過場。」

