男子懷疑妻子出軌心生報復　蓄意扭鬆私家車軚螺絲釀禍獲刑

浙江一名男子因懷疑妻子出軌，遂心生報復。他蓄意在妻子獨自駕車出門前，扭鬆私家車輪胎上的螺絲，釀成一場車禍。最終，男子因犯破壞交通工具罪，被當地法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。



男子懷疑妻子出軌，蓄意扭鬆私家車輪胎上的螺絲，釀成一場車禍。（星視頻）

據「星視頻」報道，男子劉某與女子羅某是夫妻，去年1月，2人因情感問題打算離婚。而懷疑妻子婚內出軌的劉某，不僅偷偷跟踪，還在私家車中安裝GPS定位系統，惟多次探尋後都未找到證據。

於是，失去耐心的劉某生出「不如讓妻子無法開車出去」的想法。去年4月，劉某向汽車修理店借來作案工具士巴拿，並將私家車左側2輪胎上的螺絲扭鬆，自認為妻子會因輪胎開動時的異響而放棄外出。

可幾日後，羅某照常駕車外出，未料半路中私家車左前側輪胎甩落釀成車禍。警方到場檢查後發現，私家車左後側輪胎的螺絲亦同樣處於鬆動狀態。

男子向汽車修理店借來的作案工具士巴拿。（星視頻）

最終，在閉路電視、證人證言等證據下，劉某自願認罪認罰，並稱很後悔。近日，浙江省寧波市海曙區人民檢察院經審查後對劉某依法提起公訴，法院經審理，被告因犯破壞交通工具罪，被判處有期徒刑三年，緩刑四年。

網民點睇：

「還好女的沒事，這可是殺人未遂。」

「不是故意殺人起碼是個殺人未遂吧。」

「緩刑四年？我看結婚率還是太高了。」

「什麼時候結婚證不再是一切刑事案的保護膜，再勸人結婚吧。」

「笑死，心生怨恨故意殺人硬是洗成破壞交通罪。」

