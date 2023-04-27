24歲女電子廠打工過勞猝死　中介公司連續3年0人參保僅願賠3萬元

年僅24歲河南女生劉某某，上周因工廠勞動強度過大在宿舍猝死。

4月26日，死者丈夫王先生稱，妻子經常加班，每日工時超過10小時；目前，中介方出於人道主義僅願賠3萬元（人民幣，下同）喪葬費。



《紅星新聞》報道，王先生介紹，妻子生於1999年，身體一直很健康，育有兩個孩子。今年2月，妻子和中介公司簽訂勞務合約，被派遣到上海比路電子股份有限公司工作，中介並未給其繳納社保。

王先生介紹，妻子常透露加班多，一天工作11至12小時，一月不休息，只有在輪班的情況下才能休息一天，「吃得也不好，買東西買不到」。

4月15日晚7點時，王先生接到妻子室友來電，「她哭著說我老婆躺床上叫不醒，讓我趕過去」。40分鐘後，當他趕到妻子宿舍樓下，獲中介公司告知遺體已送至殯儀館。

《勞務合同書》顯示，今年2月6日，乙方劉某某與甲方中介公司安徽林威德人力資源管理有限公司（下稱安徽林威德公司）簽訂勞務合約，被派遣到上海比路電子股份有限公司工作，工種為操作工，派遣期限自2023年2月6日至2024年2月5日。

在合約期間，乙方作為勞務派遣工，臨時工工種，由甲方中介公司依法繳納僱主責任險。合約中，乙方則承諾其社會保險不需要甲方繳納。

勞務報酬一欄顯示，劉某某薪資模式為「發薪日發18元/每小時，月底在職補12元/每小時，不在職不補。3月31日之後價格，發薪日在職發23元/每小時，發薪日不在職18元/每小時」。

劉某某3月份的收入明細顯示，她的當月工時共327個小時，平均每天工作10.53個小時。薪資單價為18元/每小時，應計總薪資5886元。另一工資發放明細顯示，3月20日及31日，劉某某分別領取了2月工資3606元及2518元。

劉某某2月工資發放明細。（紅星新聞）

王先生認為，妻子過世可能是因為夜班勞動過大，每天工時平均達十多小時。安徽林威德公司相關負責人表示，逝者是臨時工，曾購買僱主責任險，但需要家屬提供屍檢報告才能與保險公司協商。出於人道主義，安徽林威德公司願賠償3萬元喪葬費。

安徽林威德公司相關負責人介紹，警方已認定死者為猝死，需要進一步讓家屬屍檢認定結果，公司也願意走司法程序協商解決此事，但家屬不配合，不願意做屍檢，「想讓我們直接給安葬費」。

對於過勞死的質疑，該負責人解釋，因為工廠是按小時計費，工作時長取決於個人，「想掙錢的話就會多工作一些時間」。

王先生表示，妻子的遺體仍存放在殯儀館，雖然中介公司希望走司法程序，但他希望盡快下葬，「如果走司法程序，我老婆還要在殯儀館躺很多天」。

天眼查App顯示，安徽林威德人力資源有限公司成立於2019年3月，法定代表人為張維瀟，註冊資本500萬元，經營範圍包括人力資源信息諮詢及管理服務、企業管理諮詢；人才推薦，人才招聘；生產線外包服務等，由張維瀟、張群龍分別持股51%、49%。

年報信息顯示，自2019年成立以來，該公司連續3年參保人數為0。風險信息顯示，2022年11月，該公司以及杭州藝辰企業管理有限公司曾被徐某某以補發工資為由申請勞動仲裁。