五一黃金周｜黃山爆亂象　遊客逼爆廁所過夜　網民嘲「特別體驗」

在今年的五一黃金周，大量內地民眾出遊。不過在30日（周日），有網民發布影片稱，黃山風景區光明頂上的廁所都被旅客佔滿，不少人在廁所裏留宿過夜，引發關注。



網傳影片顯示，黃山景區廁所的走廊擠滿遊客，水洩不通，他們的身軀彼此緊貼著，或躺或坐或站立，有人玩手機，也有人身上搭著毯子睡眠。

據內媒《九派新聞》報道，黃山景區的工作人員回應稱，應該是遊客沒訂到山上酒店，也錯過了下山時間。該工作人員表示：「晚上我們這邊的大巴車就到6點多，可能他們沒有訂上酒店，也錯過了下山時間，所以他們沒地方去，只能在廁所裏過夜。」

另一名工作人員則表示，沒有預測到「五一」的人流量這麼大，會向領導反饋並解決這個情況。該工作人員稱：「五一期間，人流量確實暴漲，這種情況我們也沒考慮到，肯定會進行反饋的。」

不少網友調侃稱，「朋友祝你們玩的開心」，「光明頂？！你們是幾大門派」，「這是個特別的體驗」。

網民熱議：

「那些基本都是大學生特種兵。」

「工作時受不得一點委屈，出來旅遊連住廁所都忍的了。」

「即使這樣他們也是快樂的，沒有必要嘲諷別人。」

「每一年都有這情況出現，說到底還不是景區的問題，想賺錢又不考慮接待能力。」



黃山風景區游人如鯽。（中國黃山）

《大皖新聞》報道指，在4月29日，即「五一」假期第一天，黃山風景區接待遊客22176人，相較2019年「五一」假期首日增長了17.55%。4月29日、30日和5月1日，黃山風景區山上酒店住房預訂已滿。