五一假期開始！北京已嚴重擁堵　海南重罰「旅遊刺客」最多300萬

今年五一連假從4月29日放到5月3日，4月28日下午16時北京市交通已開始嚴重擁堵，此次是內地疫情復常後的第一個五一，各知名景點門票難搶，北京著名景點圓明園門票更是百年來首次售罄。



值得一提的是，上海虹橋車站票也售完，南京南站更開始湧現人潮，4月29日上海到香港的高鐵票也全數售罄。



北京市交管局指揮中心28日指出，隨著北部降雨開始，全市交通路網瞬間緊張起來，下午16時開始已處於嚴重擁堵狀態。城區內，由於旅遊市場已開始火熱，故宮、景山、鼓樓、頤和園等景區周邊交通流量非常大，各交通場站周邊道路隨著旅客抵達高峰，出現了間斷性擁堵。

許多內地網民也分享北京市的地圖，圖中可以顯示許多路段都呈現紅色的擁堵狀態。此外，北京各景區知名景點也一票難求，故宮博物院4月28日至5月3日的門票已經約滿。頤和園也顯示，4月29日至5月2日頤和園各時段門票均已經約滿。

北京八達嶺長城景區4月29日至5月2日的門票已經預約售罄。圓明園更因一票難求一度登上熱搜，有網民指出，今年五一圓明園門票被哄搶一空，「這是自1860年圓明園被毀以來圓明園門票第一次售罄。163年來第一次。」通過圓明園遺址公園微信公眾號查詢到，4月29日至5月1日的圓明園成人票已經預約滿。

圓明園遺址公園工作人員回應稱，以前沒有出現門票售空的情況。因為圓明園遺址公園屬於室外博物館，面積很大，門票線上銷售一部分，現場售票窗口還有紙質票。

4月28日鐵路上海站方面表示，上海虹橋火車站4月28日發往全國各站車票均已售完。此外，4月28日上海到香港的高鐵票也全數售罄，4月29日、4月30日則顯示還有些微票可以購買。

內地嚴防「旅遊刺客」 海南將重罰300萬

五一假期臨近，不少遊客早已預訂旅遊目的地的酒店或民宿，但近日屢傳各地的民宿現漲價毀約潮。許多網友發現，五一期間，全國熱門旅遊城市的酒店價格呈幾倍甚至近十倍增長，很多人直呼五一出行遇上「酒店刺客」，紛紛被勸退。

此外民宿毀約的理由千奇百怪，譬如臨時裝修、拆遷、換老闆甚至是倒閉，網民質疑酒店是為了漲價再賣給新的旅客。

針對「酒店刺客」、「旅遊刺客」的情況。4月27日海南省市場監督管理局面向全省住宿、餐飲、景區交通、醫療藥品等經營者發出提醒告誡，要求經營者要嚴格執行《價格法》《反不正當競爭法》《規範促銷行為暫行規定》《明碼標價和禁止價格欺詐規定》等法律法規規定。

海南三亞是內地知名景點，圖為遊客在海南三亞皇后灣沖浪。（新華社）

海南省市場監督管理局指出，根據相關法律法規規定，經營者違反明碼標價規定的，最高可處5000元罰款；不執行政府指導價、政府定價的，最高可處200萬元罰款；對價格欺詐行為，最高可處50萬元罰款；對哄抬價格行為，最高可處300萬元罰款。