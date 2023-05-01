內地博主在韓遭歧視辱罵「中國崽子」　三國語言回擊獲網民大讚

5月1日，在抖音擁有近百萬粉絲的博主「首爾超級小金」發影片稱，與同伴在韓國參加音樂節時，遭到2名韓國女生辱罵「中國崽子」等歧視性語言。該博主表示，當即用三國語言回擊，獲內地網民大讚「讀書的重要性！」



「首爾超級小金」在影片中稱，與朋友在洗手間外排隊時，遭旁邊韓國女生白眼，嘴裡罵著「中國崽子（중국 새끼)」等韓文中對中國人的侮辱性詞彙。

他用韓文回擊讓其「好好說話」後，該韓女又接連用不熟練的英文和日文繼續辱罵。博主立刻再用英文指責：「You are resist girl，you don't have manner！（你就是歧視別人的女孩，毫無風度）」並用流利的日文要她「安靜點，很吵」。

不過，韓國女生並未收斂，反與其朋友一齊不斷用英文罵罵咧咧。「首爾超級小金」稱雖然很生氣，但面對「這種人」還是會保持包容的心態。他還建議兩個韓國女生「改變自己，多學點語言多學點英語。」

該博主的影片在各個社交平台引發熱議，網民讚其三國語言回擊「好厲害」、「博主處理的很好」、「人品很好」。還有網民表示，該博主充分體現了「學好外語的重要性」「感受到讀書有多重要」。

網民討論▼



「這種就是韓國霸凌別人的那一類人」

「讀書的意義就是如此了」

「要學會N種外語的重要性……關鍵場合不會輸……」

「討厭韓國人，給博主點贊，遇到這樣的，不管哪國人必須懟回去」

「去英國玩，一路上吵吵嚷嚷的都是韓國人，建築上亂寫亂畫的雖然各種語言都有但韓語最常見的」

「好牛精通日韓英那女的沒想到遇到硬茬了」

「文化之間的較量，虐打對方」

