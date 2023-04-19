自稱「皇帝」叫中國留學生當「宮女」伺候　韓國教授涉性騷擾被炒

「宮女過來伺候皇帝！」韓國大邱一所私立大學的教授因性騷擾已婚中國女留學生被學校解僱。



據韓媒《國民日報》今日（19日）報道，2021年時，負責審查博士論文的教授A某，讓已婚的中國女留學生B某稱呼自己「皇帝」，B某則是「宮女」，還發送「過來委身伺候」「想見聰明漂亮的宮女」「在漆黑夜晚的月光下見面吧」「接受我的吻後再睡吧」等性騷擾信息。

韓美報道，韓國大邱市某大學教授因性騷擾中國女留學生被解僱。（國民日報）

雖然女留學生B某一直以「沒有時間」「有其他安排」為由迴避該教授的信息，但該教授卻威脅B某稱，「因為你沒有接受我的要求，我心情很差，所以我要作出論文審查的決定了」，暗示B某論文可能不獲通過。

據調查，該教授除了涉嫌性騷擾，還強迫B某向他發送問候信息，以及在聚餐中要求B某支付29萬韓幣（約1700港幣）的餐費。

對此，B某向學校人權中心舉報該教授，學校方面在調查後召開懲戒委員會，認定教授A某的行為屬於性騷擾，並於同年10月解除其教授一職，收回他審查博士論文的資格。中國女留學生則在當年8月獲得博士學位後回國。

被學校解僱後，A某在2022年12月向大邱市地方法院提出「解僱處分無效」的訴訟後敗訴，法庭一審表示，在論文審查過程中，該教授的語言內容讓女留學生感到了性屈辱和厭惡感，這已相當於性騷擾。