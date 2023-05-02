8名內地客澳門賭場MMA登微博熱搜　網民：回來查查是否涉黑、貪

8名內地賭客在澳門賭場大打出手，或被澳門當局發出禁止入境的限制。事件周二（2日）登上微博熱搜，引發熱議。有網民建議「回來後查查在內地是否涉黑、貪」；亦有網民反問「憑什麼禁入？不是自己國家領土了嗎，給你發個禁入北京行不行。」



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事發於周一（1日），網傳影片顯示，澳門一間賭場內上演亂鬥場面，當中一名白衣男子不斷被另一名黑衣男子揮拳毆打，期間更有人向白衣男子掟凳。隨後，雙方的朋友亦加入亂鬥。影片中還可見，縱使場面一片狼藉，但荷官還是淡定地坐著。

據了解，雙方打鬥的原因涉及賭客投「莊」、「閒」問題引起對罵，兩方的數多名朋友加入爭執繼而互相打鬥。澳門司警接報後即時趕赴現場處置，並對涉事雙方合共8名內地男女依法處置，當中一名男嫌犯受輕傷，經送往澳門仁伯爵綜合醫院治理後已出院。

澳門保安司司長黃少澤回應指，事件嚴重影響澳門形象，將建議禁止相關人士進入賭場以及入境澳門。

事件亦在周二登上微博熱搜，網民點睇：

「別，還是禁止返回大陸來的好。」

「又囂張又不敢下死手，都是裝模作樣的打。」

「別人五一勞動節，他們五一打架節，好啊！挺能打的。」

「貪官現在已經不敢去澳門賭博了。現在大數據都是連了內地，之前抓的貪官，澳門方面出了貢獻的。」

「禁止入澳門太優秀了，什麼時候我們各大景區也這樣。那些插隊的，亂寫亂畫的，破壞公物的，一經發現就加黑名單至少一年不能買這個景區的票。火車、高鐵、動車也是，霸座的至少一年不能買這個車型的票。」

