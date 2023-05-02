五一黃金周｜用命旅遊？河南遊客無防護措施「狗爬式」過懸崖惹議

綜合內媒報道，4月29日，河南林州太行大峽谷境內，有一群遊客在沒有任何安全保護措施的情況下，「狗爬式」過懸崖，引發關注。



網傳影片顯示，在山崖中間有一處極窄的縫隙，站立無法通過，一群人只能緩慢爬行，縫隙沒有安裝防護欄，遊客爬行時也沒有係安全繩等防護工具。過道盡頭寬闊處，一名男子喊著：「盡量往裏靠，這段非常危險，爬過了就沒事了。」過道是幾十米的深谷。

《極目新聞》報道稱，5月1日，林州市旅遊和文化廣電局工作人員表示，影片中眾人爬行的位置並非景區，屬於未開發地帶。經核實，系一家戶外運動俱樂部自發組織攀爬，已經找到了相關負責人，進行批評教育。龍床口村相關負責人此前稱，那是一條「斷頭路」，平時沒有人會走那條路。

根據驢友介紹，這一道狹長的縫隙，屬於林州太行大峽谷境內，是一個非常經典的「爬眉」線路，深受驢友喜愛。而之所以稱為「爬眉」，是因為這道裂縫狹長，像是山的眉毛。一名參與爬行此過道的遊客稱，所有爬行者已經安全下山，下次一定注意。

網民睇法：

恐高症的我看都看不了，心悸



這要是出事了誰負責啊，太危險了



吃的太飽，俗話就是閒的。付費的不去，開發好的不去，越偏越險越好，朋友圈好看，並且可以顯示自己與眾不同，生活圈層不同。



這是出來旅遊還是想送命



出事了又是另外一個新聞了



圖什麼

