惠州海邊餐廳店員狂拋垃圾落海　遊客影低全程：已非首次，心寒！

守護海洋，保護環境是每個人的責任，對於「靠海吃海」的漁民、商家來說更為重要。五一假期，有遊客曝光廣東惠州大澳灣海邊的不良商家，全程拍下店員將垃圾拋入海中的畫面，引發熱議。



據《星視頻》報道，5月1日，在惠州大澳灣旅遊的劉先生，散步時看到一家靠海的餐廳，店員在清理桌面後，沒有將廚餘垃圾收進垃圾桶，而是直接倒入海裏，海邊的台階上到處都是油漬。

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「看到他們那樣做，挺寒心的。」劉先生表示，這種情況並非首次，「前面也倒了幾次，我覺得很惡劣。」作為遊客希望有個好環境遊玩，將垃圾直接倒入海裏，不僅污染環境，且隨著天氣變暖，還會散發出臭味。

據劉先生拍攝影片來看，該店圍欄下就是大海，店員毫不避諱還坐在店內的其他客人與路人，動作嫻熟地將各種飲料、垃圾拋入海中。作為「靠海吃海」的商家，竟如此肆無忌憚，令網民都「冇眼睇」：

「靠海吃海的人，更應該敬畏大海、愛護大海才對！」

「直接關停，或者繳納個幾千萬的治理費吧」

「這樣的商家真是傷家、破壞本地環境、還拉低了本地質素！害群之馬須懲治！」

「比起日本核廢水還差點」

「不僅是職業操守問題，也是道德問題。」

「國內沿海熱門地方都不太乾淨，我一直以為是近海養殖的鍋。」

