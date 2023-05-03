團友因未購物遭辱罵｢老臭流氓｣　西雙版納導遊被罰款1萬元

近日，雲南西雙版納有導遊因團友未購物，而大罵其為「老臭流氓」，並恐嚇取消後續行程，事件經曝光後引起關注。周二（2日），當地文旅局發布通報指，對涉事導遊處以1萬元（人民幣，下同）的罰款，並吊銷涉事旅行社的經營許可證。



據早前報道，有網民發布影片稱「遊客不買東西被導遊辱罵」，片中一名身著深色衫的男性導遊態度極為囂張，用手指向另一年長男子說道，「你一分錢都沒花，你個老臭流氓，你有什麼可美的」，並恐嚇到「你一會兒不要上車了」，更疑似要取消後續行程。

對此，西雙版納文化和旅遊局2日發布情況通報指，經查，辱罵遊客當事人姜某存在「未取得導遊證從事導遊活動」的行為；涉事旅行社西雙版納走趣玩旅行社有限責任公司存在「在未經雙方協商一致或遊客要求，且影響其他遊客行程安排的情況下，帶旅遊團隊遊客到指定的具體購物場所購物」的行為。上述行為均違反了《中華人民共和國旅遊法》相關規定。

西雙版納文化和旅遊局發布情況通報。（西雙版納掌上文旅）

因此，決定對辱罵遊客當事人姜某處以1萬元罰款；對西雙版納走趣玩旅行社有限責任公司處以吊銷旅行社業務經營許可證的處罰，對直接責任人馬某某處以2萬元罰款。