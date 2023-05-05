好大的官威！廣東男騎車撞到前村長的狗　竟被村幹部圍毆要求下跪

近日，有段影片在內地網絡廣傳，廣東汕頭一名男子在騎電單車經過前村長家時，不小心撞到前村長的狗。當天，村長就帶著村治安隊上門毆打他，還要求他跪下認錯。



5月4日晚間，當地警方發布情況通報稱，5名涉案嫌疑人已全部到案，犬主林某鵬曾任村幹部，案件正在依法辦理中。不過網民則批評，「穿制服的都加入一起打？建議查查有沒有涉黑。」



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影片中可以看到，一隻白狗竄出衝向騎著電單車的男子，該男子閃避不及，狗被撞後翻滾了幾圈。另段影片則顯示撞到狗的男子先被黑衣男毆打，後來被幾名穿著制服的人勒頸、毆打，最後倒在地上。警方通報則指，被毆打男子現在正在醫院接受治療。

內媒《極目新聞》質疑，「警方通報中未回覆那些穿制服的人到底是誰？是不是如傳言所說，是村裡治安隊的人員，如果是的話，一個前任村幹部為什麼能叫得動執法人員，對普通村民大打出手？」

評論又指，「如果這些人不是治安隊員的話，那他們是什麼身份，為何要幫前村幹部打人？他們身上的又制服從何而來？整件事裡，是否存在濫用權力，侵害村民的違法違紀行為？而這些沒有說清楚的問題，卻是非常重要的。」

內媒：希望徹查治安隊的問題

《極目新聞》批評，因為狗被撞到而打人，是典型地認為「人命不如狗命金貴」，而狗之所以這麼金貴，恐怕還是因為主人自認為「位高權重勢力大」，對他人肆意地欺壓殘害，以滿足自己肆意妄為的虛榮心和權力慾。

《極目新聞》指出，警方已經介入此事，雖然通報說得很簡單，但希望案子不要辦簡單了，不要當成一個簡單的治安毆打事件處理，尤其是關於「治安隊」的問題，要徹查清楚，秉公辦理，給受害人和公眾一個交代。

網民點睇：

穿制服 光天化日聚眾打人 這是什麼性質

重罰! 村幹部成了地頭蛇+村霸。

曾任村幹部就這麼不得了了，要是讓它當個鎮長啥的不得翻天？

都2023年了，村長還是村霸一樣的存在，三個人以上即可定性為黑惡勢力，請嚴懲！

