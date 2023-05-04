高鐵遭小童踢椅背　女子勸阻反被家長掌摑　熱心漢打抱不平贏喝彩

四川一名女子近日搭乘高鐵時，遭後方幾名小朋友狂踢座椅靠背，忍無可忍後嘗試制止，不料卻被小朋友家長辱罵甚至掌摑。有同車陌生男子幫女子打抱不平，與家長理論後獲得不少乘客喝彩。而至於打人行為，當地鐵路派出所表示，該案件正在辦理中。



據《澎湃新聞》報道，事發於周二（2日）晚，上述女子發布影片表示，當日乘高鐵由老家到成都，身後一排坐了5個人，包括2個大人以及3個小朋友。高鐵行進過程中，幾名小朋友一直在玩遊戲，並多次踢到自己的座椅靠背，忍無可忍才回頭制止。

無奈小朋友的母親卻以「孩子還小」為由，稱「不至於說孩子」，小朋友的父親亦開始辱罵攻擊。女子並不示弱亦有回罵，但爭執中卻遭到小朋友母親的掌摑，女子同樣亦有還擊。

網傳影片顯示，在女子與小朋友家長爭執過程中，一位身著黃色外衣，操著東北口音的男性乘客上前幫女子打抱不平，怒斥家長「有小孩並不代表有理」、「三個人對付一個人」、「當孩子的面這麼吵」，隨後列車中有人大喊「同意」並響起掌聲。

影片引發網民熱議：

「拿小孩兒當護身符，這年頭誰慣著你啊。」

「不要拿小孩還小不懂事，小孩不懂事你們大人也不懂事嗎？」

「這種人為人父母，怕是耽誤下一代。」

「估計東北大哥塊頭大（大隻），氣勢足，否則那兩個人不會這麼消停」

「為勇敢仗義的東北大哥點贊，這才是我們這個社會最需要提倡的正能量。」



目前，針對事件，當地警方表示正在辦理中。